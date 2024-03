Une auberge de jeunesse squattée pour demander un accueil d’urgence « digne »

A Montpellier (Hérault), le collectif Robin.es des toits occupe une ancienne auberge de jeunesse, dans le centre-ville, depuis samedi. « Ce bâtiment [municipal], comme de nombreux autres à Montpellier, est vacant depuis plusieurs années », dénonce ce collectif, qui précise qu’il a fait l’objet d’un projet, visant à le reconvertir en structure d’hébergement d’urgence pour les sans-abri. « Cela n’a jamais abouti. »

Mais la transformation de cette ancienne auberge de jeunesse en lieu d’accueil pour les personnes vivant dans la rue n’est pas la seule revendication de Robin.es des toits. Le collectif demande que soit mise en place à Montpellier « une solution pérenne d’accueil digne des personnes actuellement exposées aux dangers de la vie à la rue ».

« Un toit sur la tête, c’est un droit »

« L’Etat, via le 115 et le SIAO [Service intégré d’accueil et d’orientation] de l’Hérault, ne respecte plus le droit à l’hébergement inconditionnel, confie une porte-parole du collectif à 20 Minutes. On appelle, et il n’y a pas de place. Et pour un homme seul, c’est pire : il n’y a vraiment jamais de place. Bien sûr, on ne peut pas laisser une famille, des femmes, des enfants dans la rue… Mais il n’y a aucune raison, non plus, de laisser un homme seul dans la rue. Certains sont gravement malades. C’est inacceptable. Un toit sur la tête, c’est un droit. »

Le collectif Robin.es des toits a rendez-vous ce lundi, à 17 heures, à la mairie de Montpellier, pour évoquer ses revendications.