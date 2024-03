Un élu très malade peut-il être contraint de démissionner en France ?

C’est officiel ce lundi : le président de la métropole bordelaise Alain Anziani (PS) remet sa démission au préfet. Il a expliqué qu’il ne se sentait plus en assez bonne forme pour piloter la gestion des 28 communes de l’agglomération et le budget d’environ deux milliards d’euros afférant. Il est atteint de deux cancers, et souffre également de la maladie de Parkinson.

Depuis plusieurs mois, il semblait affaibli et se déplaçait à l’aide d’une canne aux inaugurations et visites officielles imposées par son mandat. Il avait aussi dû s’absenter pour une hospitalisation de plusieurs semaines, travaillant alors à distance. Alors que la vice-présidente Christine Bost devrait prendre sa suite à la tête de la collectivité, il a annoncé conserver son mandat de maire de Mérignac, la deuxième ville de Gironde. L’occasion pour 20 Minutes de s’intéresser à la loi pour les élus en exercice qui tombent gravement malades.

« S’ils le veulent, les gens malades peuvent travailler jusqu’au bout »

Si Alain Anziani a remis sa démission au préfet, il aurait très bien pu choisir de continuer son mandat, qui court jusqu’en 2026, malgré son état de santé. « Les gens malades ont le droit de vivre leur vie et de travailler jusqu’au bout, même si leur médecin n’est pas d’accord, commente Louis le Foyer de Costil, avocat en droit public. Le médecin n’est jamais décisionnaire mais donne simplement un avis. » De la même façon, dans la fonction publique, les arrêts de travail « ne sont pas émis contre l’avis de l’intéressé », précise-t-il.

Et si le président socialiste a choisi de communiquer sur la nature de ses problèmes de santé, il aurait aussi pu ne pas rentrer dans les détails, ces informations relevant de la confidentialité médicale. Il faudrait que l’état de santé mentale d’un élu soit vraiment très problématique et potentiellement « dangereux pour les autres » pour qu’il soit hospitalisé d’office et donc qu’on lui retire sa fonction.

« Le système à la française protège les élus, estime l’avocat spécialiste en droit public. Par exemple, le conseil municipal ne peut pas retirer son poste au maire, alors même qu’il l’a élu. Cela permet une pérennité exécutive. »

Lorsque les maires ou présidents de métropoles quittent leurs fonctions, ils ne choisissent pas leurs successeurs. Ce sont respectivement leurs premiers adjoints et vice-présidents qui assurent l’intérim jusqu’aux prochaines élections.