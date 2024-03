En pétard contre la Sécu, les taxis manifestent dans les grandes villes

Concerts de klaxons, opérations escargot et blocages d’axes routiers. Les taxis ne lâchent pas l’affaire avec une nouvelle journée de mobilisation ce lundi dans plusieurs grandes villes pour réclamer le retrait de la convention entre leur profession et la Caisse nationale d’assurance maladie sur le transport sanitaire. En région parisienne, les chauffeurs de taxi mènent depuis 8 heures une opération escargot sur l’A13 en direction de la capitale tandis que d’autres cortèges s’élancent sur l’A4 et l’A15, selon Sytadin. Un rassemblement est annoncé en fin de matinée place du Trocadéro.

A Toulouse, ça coince aussi au niveau de l’aéroport de Toulouse-Blagnac où environ 150 taxis filtrent depuis tôt ce matin les accès, selon La Dépêche du Midi. A Bordeaux, une manifestation est en cours dans le secteur de Bordeaux-Lac, entraînant des perturbations sur le réseau de bus et de tramway. Les taxis ont également prévu de bloquer le pont d’Aquitaine et d’installer un barrage filtrant au niveau de l’aéroport. D’autres actions sont également annoncées dans plusieurs villes comme Rennes ou Nîmes.

Une baisse de « 30 % des revenus »

Mobilisés depuis près de trois mois, les taxis ne décolèrent pas contre la nouvelle tarification imposée par la Sécurité sociale pour le transport de patients qu’ils jugent « insoutenable. » « Le transport de patients représente deux tiers, voire trois quarts du chiffre d’affaires des taxis », soulignait récemment Stéphan Heiligenstein, vice-président du Syndicat départemental des artisans taxis (SDAT) dans le Bas-Rhin, qui redoute une baisse de « 30 % des revenus » en raison de cette nouvelle convention.

Réclamant une revalorisation, les professionnels assurent que leurs finances ne suivent plus car « sur les huit dernières années, les tarifs appliqués par l’Assurance maladie pour les courses conventionnées n’ont augmenté que de 8,9 % quand l’inflation a progressé de 17,2 % », soulignent dans un communiqué commun la Fédération nationale des artisans du taxi et la Fédération nationale du taxi. « Les taxis, qui ont longtemps continué d’accomplir leur mission malgré tout, tirent la sonnette d’alarme, poursuivent les deux organisations. La crainte : la nouvelle tarification pourrait forcer les entreprises de taxis à refuser les prises en charge pour protéger l’équilibre économique de leurs TPE. »