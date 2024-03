«C’est une seconde nature de rentrer avant que le soleil ne se couche et de glisser tes clefs entre tes doigts quand il y a des mecs derrière toi », chantait Dua Lipa dans Boys will be boys. Pour les femmes, le harcèlement de rue, c’est partout et tout le temps. D’après une étude Ipsos datée de 2020, 81 % des Françaises ont déjà subi du harcèlement sexuel dans les lieux publics. Parmi elles, seule une sur cinq a reçu de l’aide. C’est ce triste constat qui a poussé Priscillia Routier-Trillard à lancer l’application The Sorority, disponible depuis septembre 2020.

Après un second burn-out en 2019, alors qu’elle travaillait dans une grande entreprise française spécialisée dans le Cloud, elle décide d'« utiliser la technologie au profit de l’humain ». « J’ai compris que si l’on savait que nous n’étions pas seules, peu importe la situation de violence que l’on vit, on se sentirait soutenues. Et ça n’a pas de prix », explique-t-elle.

« Presque immédiatement, j’ai reçu des dizaines de messages »

Avec plus de 89.000 profils vérifiés, l’application The Sorority a accouché d’une véritable communauté, basée sur la sororité. « J’ai été impressionnée par l’efficacité de l’application ! », s’émerveille Alice, 24 ans. La jeune femme a téléchargé l’application en août 2022 et en a rapidement eu besoin. Menacée dans un parc, avec une amie, par un groupe d’hommes insistants et visiblement alcoolisés, Alice a activé le bouton d’alarme qui permet de prévenir les femmes géolocalisées à proximité.

« Presque immédiatement, j’ai reçu des dizaines de messages et l’appel d’une fille qui se trouvait près de moi, avec son copain », se félicite Alice, qui refusait de donner son numéro de téléphone aux harceleurs. « Je pense qu’ils ont entendu que quelqu’un nous rejoignait donc ils sont partis. En nous menaçant, mais ils sont partis quand même », explique-t-elle. Depuis, elle répond elle aussi aux alertes envoyées par d’autres femmes.

« Des bêtes [lâchées] à l’extérieur »

Magali Sapin, 48 ans, a, elle, téléchargé l’application il y a trois mois, sur les conseils d’une collègue plus jeune : « je suis agente SNCF sur Paris et je suis malheureusement souvent confrontée à des jeunes filles qui se sont fait suivre ou agresser dans les transports. » « Le harcèlement de rue n’a jamais cessé. Je l’ai vécu constamment jeune et ma fille de 24 ans le vit constamment aujourd’hui. Mais juste après le Covid-19, j’ai constaté une recrudescence des violences de la part des hommes, comme si on avait lâché des bêtes à l’extérieur », soupire la quadragénaire qui espère pouvoir aider « avant qu’il ne soit trop tard » grâce à l’application. « Filmer et aller aider, c’est différent », grince-t-elle.

« On est là pour activer l’entraide citoyenne », abonde Priscillia Routier-Trillard qui veut « absolument lutter contre l’effet témoin ». Ce processus psychologique aussi appelé « l’effet spectateur » montre que plus les témoins sont nombreux, moins il y a de chance qu’ils aident.

« Personne ne m’a aidée »

Inès y a été confrontée, alors qu’elle circulait dans les transports parisiens. « Un homme m’a touchée dans la ligne 13. J’étais coincée contre la porte [opposée à la sortie] et je ne pouvais pas sortir parce que le métro était bondé. J’ai dit qu’il me touchait, j’ai demandé aux gens de se décaler, de m’aider… Mais personne ne m’a aidée », se remémore avec émotion la jeune femme de 25 ans.

« Pour la première fois depuis mes agressions, j’ai réussi à me sentir rassurée grâce à l’application et, surtout, à me sentir moins seule. » »

« Ça m’a détruite de voir qu’il me touchait, que tout le monde voyait, que tout le monde regardait même mais que rien ne se passait », glisse-t-elle. La jeune femme a aussi été suivie par un homme jusque chez elle, il y a quelques années, une autre expérience traumatisante lors de laquelle elle s’est réfugiée dans un kebab pour quérir de l’aide. Depuis, le soir, Inès sort armée de The Sorority : « pour la première fois depuis mes agressions, j’ai réussi à me sentir rassurée grâce à l’application et, surtout, à me sentir moins seule. »

Une convention avec la police et la gendarmerie

Alice, elle, « convertit toutes ses copines » à l’application, convaincue que cet outil « sauvera quelqu’un un jour », si ce n’est pas déjà fait. En tout cas, l’utilité de l’association THE SORORITY FOUNDATION vient d’être adoubée par le ministère de l’Intérieur. La direction générale de la gendarmerie nationale, la direction générale de la police nationale et la préfecture de police de Paris ont signé une convention. Grâce à cet accord, The Sorority sera mieux identifiée par les forces de l’ordre.

« En cas de danger, les utilisatrices ne perdront plus de précieuses minutes à expliquer ce qu'est l'application et les forces de l'ordre ont la consigne d'intervenir afin d’agir ensemble au plus vite, avant que les faits ne soient commis, avant qu’il ne soit trop tard », se félicite Priscillia Routier-Trillard, qui explique qu’elle travaille depuis deux ans sur cette convention. De quoi donner à cette application entièrement gratuite encore plus de crédibilité et de visibilité.