L’IVG vers la Constitution, victoire symbolique pour Haley et avalanches

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Ce lundi devrait marquer un jour historique pour la défense de l’avortement. Le Parlement va en effet se réunir en Congrès au Château de Versailles pour faire de la France le premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa Constitution l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et ainsi protéger ce droit en recul dans nombre de pays comme les Etats-Unis. A partir de 15h30, les 925 parlementaires du pays, sénateurs et députés, seront donc appelés à graver l’avortement dans le marbre du texte fondamental. « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse » : introduite à l’article 34, la phrase fera de la France une pionnière et concrétisera une promesse d’Emmanuel Macron.

Nikki Haley ne rentrera pas bredouille de la course vers la Maison-Blanche. L’unique concurrente de Donald Trump chez les républicains a en effet remporté dimanche la primaire à Washington, capitale des Etats-Unis, décrochant ainsi sa première victoire. Ce succès symbolique dans la capitale fédérale intervient à deux jours du « Super Tuesday », une date clef du calendrier des primaires pour la présidentielle de novembre, au cours de laquelle les électeurs américains sont appelés à voter dans 15 Etats. Donald Trump, malgré ses déboires judiciaires, a, lui, remporté tous les Etats qui ont déjà voté aux primaires. Mardi s’annonce donc comme la journée de la dernière chance pour Nikki Haley.

Ce lundi, la prudence doit une nouvelle fois être de mise en montagne. La vigilance orange avalanches est en effet toujours en cours sur la Savoie, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes, selon les prévisions de Météo-France. Les précipitations neigeuses prévues pour le Mercantour, les secteurs frontaliers des massifs de la Haute-Maurienne et du Queyras pourront générer une activité avalancheuse notable à proximité de la frontière italienne. Les quantités de neige attendues vers 2.500 m d’altitude jusqu’à ce lundi matin sont environ de 1 mètre. La vigilance devra également dominer en Charente-Maritime. Météo-France a maintenu dans le département la vigilance orange pour crues, avec des risques de débordements autour de la Charente aval.