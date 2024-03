Alerte orange aux avalanches dans les Alpes

La vigilance orange avalanches sera toujours en cours lundi sur la Savoie, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes comme la vigilance orange crues sur la Charente-Maritime, selon les prévisions de Météo France.

Les précipitations neigeuses prévues pour le Mercantour, les secteurs frontaliers des massifs de la Haute-Maurienne et du Queyras pourront générer une activité avalancheuse notable à proximité de la frontière italienne, prévient l’institut météorologique.

Un mètre de neige attendu

Les quantités de neige attendues vers 2.500 m d’altitude jusqu’à lundi matin sont environ de 1 m sur le massif du Mercantour ainsi que dans les secteurs frontaliers de Haute-Maurienne et du Queyras. En Charente-Maritime, la vigilance orange pour crues a également été maintenue, avec des risques de débordements autour de la Charente aval.

De la Lorraine et l’Alsace à Rhône-Alpes, le ciel restera bien encombré durant une bonne partie de la journée, de faibles précipitations se produiront encore en matinée, avec un peu de neige sur le Massif central et les PréAlpes vers 600 à 800 mètres, avant une accalmie l’après-midi.

Soleil et pluies par ailleurs

Sur l’est de PACA et la Corse, là aussi les nuages domineront le matin et les précipitations seront localement marquées, mais elles cesseront au cours de l’après-midi. Des Hauts de France et les Ardennes jusqu’au Languedoc-Roussillon et l’ouest de PACA, la journée sera largement ensoleillée malgré un ciel de plus en plus voilé l’après-midi. Tramontane et mistral souffleront jusqu’à 60 à 70 km/heure en matinée puis faibliront.

Par contre sur la Bretagne, dès le matin le ciel se couvrira et des pluies s’installeront, le vent de sud se renforcera jusqu’à 60 à 80 km/h en rafales. Le reste de la moitié ouest du pays profitera d’abord d’un peu de soleil après la dissipation des brouillards, mais avant la mi-journée le ciel se chargera par la façade atlantique. L’après-midi les nuages s’étendront jusqu’à la Normandie et les Pyrénées, alors que de la Bretagne et la Basse-Normandie jusqu’à l’Aquitaine les pluies se généraliseront. Le vent d’ouest se renforcera sur la côte atlantique.

Les températures minimales s’abaisseront entre 0 et 5 degrés, parfois entre -3 et 0 degrés de la région parisienne et l’intérieur de la Normandie jusqu’au Centre-Val-de-Loire, l’ouest de la Bourgogne et le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Les maximales iront de 8 à 12 degrés sur les deux tiers nord du pays jusqu’au Poitou-Charentes et Auvergne Rhône-Alpes, de 10 à 15 degrés au sud, voire 16 à 18 degrés sur le sud de l’Aquitaine et près de la Méditerranée.