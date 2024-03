Un millier de personnes ont marché pour Anthony, tué à coups de batte de baseball

Ce samedi, environ « 1.000 personnes » ont rendu hommage à Anthony Boulier, tué fin février à coups de batte de baseball, lors d’une marche blanche à Saint-Thurial (Ille-et-Vilaine) a déclaré David Moizan, le maire de cette petite ville au sud-ouest de Rennes.

« C’était un jeune père, qui allait devenir à nouveau papa, c’était quelqu’un de très investi dans la vie communale de Saint-Péran », proche de Saint-Thurial, « où il était membre de l’Association de chasse », a-t-il rappelé.

« L’incompréhension d’une telle violence »

Les personnes présentes se sont réunies près du lieu du drame, portant des tee-shirts blancs et des pancartes où le visage souriant du jeune homme était imprimé en noir et blanc, a dit le maire de Saint-Thurial. Il a également indiqué que les participants avaient déposé une rose blanche à l’endroit où il a été tué, dans le silence et le recueillement.

« Une semaine après cet assassinat, on reste dans l’incompréhension d’une telle violence », a confié l’élu, qui regrette ne pas avoir eu « plus de moyens en amont du drame pour l’éviter ». « On savait qu’il y avait un problème avec eux », a-t-il affirmé, désignant les deux frères suspects.

Les deux suspects encourent trente ans de prison

Dans la nuit du 24 au 25 février, l’homme revenait d’une soirée avec un ami en camionnette. En passant près du domicile de deux frères avec qui il avait un différend, il a klaxonné, selon le parquet de Rennes. L’un des deux frères, âgé de 50 ans, a dit avoir entendu les coups de klaxons et pris son véhicule dans le but de rattraper la camionnette, selon la même source.

Il avait ensuite frappé à plusieurs reprises le jeune homme avec une batte de baseball, des coups qui ont entraîné sa mort, d’après les résultats d’une autopsie communiqués par le parquet de Rennes.

Mis en examen pour « meurtre » et « violences avec arme et en réunion », les deux frères ont été placés en détention provisoire mardi soir. Ils encourent une peine de trente années de réclusion criminelle, selon le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc.