Oui, monter à 3, à 4 ou même à 5 sur un vélo, c’est possible

C’est un modèle unique au monde que ses inventeurs ont décidé de baptiser « Le formidable ». Rien que ça. L’est-il ? Sur le papier, la promesse est en tout cas séduisante. Conçu par la marque rennaise Galian, ce vélo est à la fois un cargo et un long tail (longue queue en français). Pour faire simple, il peut à la fois embarquer deux enfants dans la boîte devant (ça, c’est pour le cargo) mais aussi emmener deux enfants ou un adulte à l’arrière, sur un porte-bagage spécialement aménagé (la fameuse queue). Avec un tel équipement, le Formidable offre donc la possibilité de grimper à quatre, voire à cinq sur un seul et même vélo ! Pour mieux comprendre comment ce projet est né, 20 Minutes a rencontré son inventeur. Et on a en a profité pour l’essayer, histoire de vérifier que la promesse peut être tenue.

Cela faisait bien longtemps que je ne m’étais pas assis à l’arrière d’un vélo. Alors au moment de poser mon derrière sur la petite banquette, il y avait un brin d’excitation. Devant moi, Vincent Renard est à l’aise. Il appuie sur la gâchette de lancement et tourne les pédales pour s’élancer. A l’avant, les 30 kg de l’enfant que nous avons embarqué (légalement, je le précise) sont faciles à manœuvrer. Les 80 kg embarqués à l’arrière ne posent pas non plus de problèmes. Nous voilà donc à trois sur notre vélo, et c’est for-mi-dable tant ce vélo-cargo long tail se révèle agréable. « Notre idée, c’était de concevoir un vélo capable de concurrencer la voiture. Quelque chose qui permette d’emmener ses enfants mais aussi d’embarquer un autre adulte. Un vélo qui reste confortable et qui ne soit pas trop long ni encombrant quand on le manœuvre seul », résume Vincent Renard.

« C'est vraiment trop bien »

En contenant le vélo sur une longueur de 2,49 mètres, la société rennaise a réussi son coup. Au guidon, on n’a pas la sensation de piloter un semi-remorque grâce à un rayon de braquage offrant une belle agilité et une bonne stabilité, même quand on est chargé. En faisant le choix d’embarquer le moteur le plus puissant du marché (un Valeo de 130NM), Galian offre également une puissante suffisante pour se lancer sans vaciller. « Quand on est à deux adultes, c’est vraiment trop bien. L’assise est confortable et il y a suffisamment de couple dans le moteur pour ne pas sentir la différence », témoigne Pierre, l’un des premiers à avoir acheté le Formidable, grâce à un tarif préférentiel. Le kiné qui « fait tout à vélo » voulait un deux-roues capable d’embarquer ses deux enfants mais aussi son matériel de travail. Il se dit conquis par ce modèle.

Le même prix qu’une petite voiture

On pourra cependant regretter l’aspect trop bruyant du moteur, même à petit régime, qui rappelle que l’engin est largement assisté électriquement. « Son seul défaut » promet son concepteur, qui reste très fier de ce moteur automatique évitant au pilote de changer de vitesse.

En voulant concurrencer la voiture, ce vélo va jusqu’à en titiller le prix. Proposé à 9.230 euros, ce vélo qui affiche 53 kg se rapproche du tarif d’une petite citadine. « Si l’on compare avec les frais d’entretien ou d’assurance d’une voiture, il peut être amorti en trois ou quatre ans », assure Eloïse Le Calvez. La responsable communication de la marque insiste sur le choix de la réindustrialisation fait par son entreprise.

Eloïse Le Calvez et Vincent Renard défendent la marque Galian. Basée à Rennes, elle conçoit des vélos cargos capables d'embarquer quatre à cinq personnes, dans le but de concurrencer la voiture. - C. Allain/20 Minutes

Selon Galian, le prix du Formidable se justifie notamment parce que 80 % du vélo est fabriqué en France. La soudure du cadre aluminium, qui pose tant de problèmes au leader néerlandais Babboe, est réalisée par une entreprise spécialisée. « Notre promesse, c’est d’avoir un produit qui dure, quelque chose que l’on peut garder toute sa vie. Nous avons voulu faire en sorte qu’il puisse être facilement partagé, qu’il soit utilisé au maximum ». Pour transporter des enfants, des adultes, faire les courses ou simplement se balader. Galian espère sortir 150 à 200 vélos de ses ateliers en 2024, avant de monter en puissance dans son nouvel atelier qui ouvrira bientôt à la Janais.