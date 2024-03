Les grandes fêtes foraines pourraient-elles être victimes de l’ultra urbanisation des centres-villes ? A Strasbourg, à un peu moins de trois mois de la Foire Saint-Jean, événement qui rassemble plus de cent attractions, les discussions pour trouver un terrain entre les forains et la ville s’enlisent comme jamais. Si les relations ont rarement été un long fleuve tranquille entre les deux interlocuteurs, cette année, les préparatifs nécessaires à son organisation ressemblent à des montagnes russes.

Forains et ville s’opposent quant aux propositions d’emplacement de substitution pour cette édition 2024, l’ancien site du Wacken, n’étant plus disponible. A tel point qu’il est même envisagé qu’elle soit réduite et répartie sur plusieurs sites, voire, annulée.

Un site, deux avis

Pour anticiper les choses, une solution pérenne avait bien été proposée aux forains dès 2021. Elle se trouve selon la ville de Strasbourg, dans le secteur de la Plaine des Bouchers-Meinau, dans un nouvel espace appelé « plaine festive multi-usages ». Un site qui doit être encore aménagé pour accueillir la foire. Pour cette opération, près de 6 millions d’euros pour les années 2022 et 2023 ont d’ailleurs été accordés par le conseil municipal en 2022.

Problème, le site en l’état ne convient pas du tout aux forains. En cause, « l’éloignement, le manque de transports en commun pour s’y rendre, explique Sassi Ben Mourdi, président du syndicat des industriels forains de l’Est de la France (SNIF). Il n’y a pas de parking pour les clients, et puis l’endroit soulève des inquiétudes du voisinage, alors on peut toujours le sécuriser mais les gens ne sont pas chauds pour y venir dans ces conditions. »

Un autre site et des forains unanimement contre

Des arguments déjà entendus pour certains par la ville lors de la présentation de ce projet. « Il faut cinq hectares pour la foire et ses installations, et dans une ville deux fois millénaire, ce n’est pas évident de trouver un site de cette dimension, rappelle Pierre Ozenne, adjoint à la maire en charge des foires. Lorsque nous leur avons présenté le projet en 2022, il a été décidé, en concertation, trois conditions préalables à cette installation à la Plaine des Bouchers-Meinau, explique l’élu. Que le terrain soit aménagé dans une emprise définitive de cinq hectares pour la fête foraine et la base de vie, que les moyens d’accès, tout mode de transports, soient fiabilisés, et que le site accueille d’autres évènements pour qu’il gagne en notoriété. »

Bien sur le papier, moins facile à réaliser car cela demande du temps. Les aménagements ne « devraient pas être achevés avant 2026, voire 2027 », explique Pierre Ozenne. Aussi, en attendant, la ville a proposé d’utiliser temporairement l’emplacement de la plaine sportive Zénith-Hautepierre. L’endroit, étant selon elle, « le seul site qui permette d’assurer la Foire Saint-Jean pour les prochaines années ». Un site présenté à l’ensemble des forains le 10 juillet 2023.

Résultat, à la quasi-unanimité, ces derniers se sont prononcés contre cette ultime proposition, reprochant au site d’être trop excentré et craignant un sentiment d’insécurité chez leurs clients.

Vers plusieurs petits sites ?

Dans l’impasse, certains forains ont demandé de retourner aux Deux Rives, jardin proche de la frontière avec l’Allemagne. « C’est commercial maintenant qu’ils ont construit, il y a le tram, de l’espace pour manœuvrer nos camions, l’emplacement pour nos caravanes, les manèges, des parkings, et beaucoup de clients viendraient d’Allemagne, avance Sassi Ben Mourdi. On nous a répondu "non" car c’est inondable. Mais le remblayer coûte toujours moins cher que d’ouvrir un site, assure le forain. » En vain. « D’ailleurs, je ne pense pas que la préfecture accepterait cela, rétorque Pierre Ozenne. En juillet 2021, une partie du terrain avait été inondée par une crue du Rhin. »

Finalement, la ville a annoncé dans un communiqué « qu’après les refus successifs, il ne sera plus possible d’accueillir la Foire Saint-Jean » et demande aux forains « de prendre en compte ce changement dans la programmation de leur tournée 2024 ». Une porte qui est loin cependant d’être fermée, indique Pierre Ozenne. Les discussions sont en cours la ville s’affairant à trouver une solution rapidement. Peut-être « sous un format multisites nécessairement réduit, avance Pierre Ozenne, sur deux ou trois sites ». Une réponse prochaine est promise.