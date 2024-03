Fin des promos sur l’hygiène, tabac, gaz, RSA… Ce qui change au 1er mars

Comme à chaque début de mois, des prix vont changer début mars. Avec de bonnes… et de moins bonnes nouvelles pour votre budget. 20 Minutes vous résume ça fissa.

Les grosses promos sur l’hygiène, c’est fini

-40, -50 voire -80 %... Jusqu'ici, il était difficile de ne pas jeter un œil à de telles promotions sur les produits d’entretien et d’hygiène. Souvent, cela se terminait par l’achat de deux cartons de lessives et 96 rouleaux de PQ ! Finis les stocks, ces énormes promotions sont désormais interdites. La loi Descrozaille entre en application ce 1er mars et interdit les promotions au-delà de 34 % sur les produits non alimentaires.

Le prix du gaz à la baisse…

Avec la fin des tarifs réglementés de vente du gaz l’été dernier, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) publie chaque mois un prix « repère ». Pour mars, une baisse de 5 % des prix a été annoncée. Cela qui devrait conduire les fournisseurs à suivre le mouvement. Le kilowattheure (kWh) passerait donc à 0,09291 euro pour les foyers utilisant principalement le gaz pour le chauffage ; contre 0,11585 euro pour ceux utilisant le gaz pour l’eau chaude et la cuisson.

…mais le tabac va coûter plus cher

Jusqu’en 2027, le prix du tabac va progressivement augmenter afin de passer à minimum 13 euros le paquet. Héritage d’un plan de lutte contre le tabagisme de l’ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Ce mois, le prix de certains paquets de cigarettes va prendre 50 à 75 centimes de hausse. Pas tous ! Mais les fumeurs de Lucky Strike devront par exemple maintenant payer 12 euros et non plus 11,50. D’autres marques sont concernées.

Le RSA contre des heures d’activité se développe

D’ici 2025, il ne sera plus possible de percevoir le Revenu de solidarité active (RSA) sans « travailler » un minimum de quinze heures par semaine. Déjà expérimenté dans 18 départements depuis 2023, ce RSA va se déployer dans 29 départements supplémentaires dès ce 1er mars 2024. Au total, ce seront donc 47 départements qui seront concernés par la mesure. Son but ? Favoriser l’insertion professionnelle des allocataires.

Une hausse (ou baisse) de pension pour les retraités

Tout ancien salarié du privé désormais à la retraite est concerné. Avec une hausse ou une baisse de sa pension ? Surprise dès ce 1er mars puisque la pension complémentaire Agirc-Arrco va évoluer. Cela va dépendre du taux de contribution sociale généralisée (CSG) de chacun. Si son taux a augmenté au 1er janvier dernier, la pension va baisser. Dans le cas inverse, quelques euros s’ajouteront, avec la récupération des sommes versées en trop pendant les deux premiers mois de l’année.

Mais aussi…

- C’est peut-être un détail pour beaucoup mais les titulaires du permis de conduire « boîte automatique » ne sont désormais plus obligés d’attendre trois mois après sa validation pour suivre la formation « boîte manuelle ». C’est possible dès le lendemain !

- Les plus de 5 millions de Français qui ont reçu un chèque énergie en 2023 n’ont plus que ce mois de mars pour l’utiliser.