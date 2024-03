La Coordination rurale bloque l’Arc de Triomphe

«Après la prise de la Bastille et celle de Rungis », les agriculteurs en colère se sont rassemblés ce vendredi matin autour de l’Arc de Triomphe à Paris, a annoncé Coordination rurale. Des exploitants sont arrivés un peu avant 5 heures du matin sur la place de l’Etoile pour disposer des ballots de paille tout autour.

Le syndicat agricole affirme dans un post sur X être mobilisé pour « sauver notre agriculture française », avant le dernier week-end du Salon de l’agriculture. Selon le compte X du syndicat, plusieurs membres de la Coordination rurale se sont rassemblés sur cette place du haut des Champs-Elysées en brandissant des drapeaux au milieu de bottes de foin. « La Coordination rurale prend symboliquement et pacifiquement l’Etoile », écrit le syndicat sur le réseau social.

Circulation bloquée aux Champs-Elysées

D’après le réseau Sytadin, la manifestation a des répercussions sur la circulation de l’autoroute A4 en direction de Paris où le trafic est « très difficile ». Axel Masson, éleveur dans le Loir-et-Cher, a expliqué à l’AFP qu’ils étaient une centaine rassemblés dès 4 heures vendredi matin « dans le calme et dans le respect ».

Peu après 7 heures, des voitures de police étaient disposées au pied de l’Arc de Triomphe, la circulation sur le haut de la célèbre avenue étant toujours bloquée.

« Hommage à tous les agriculteurs qui se suicident »

Il reste une cinquantaine de syndicalistes, entourés par la police. Une petite dizaine de tracteurs de la Coordination rurale, avec un drapeau français, étaient rangés à l’angle de l’avenue Marceau. Le syndicat demande « des actes rapidement pour sauver nos 45 % d’exploitations en détresse financière ».

« On est monté ce matin pour déposer une gerbe à l’Arc de Triomphe pour rendre hommage à tous les agriculteurs qui se suicident », a précisé Axel Masson. « On n’est toujours pas entendu par l’Etat. A 06 heures on devait s’en aller dans le calme. On devait ramasser et laisser l’endroit propre », mais la police les a empêchés de partir, selon lui.