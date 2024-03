Les agriculteurs à Paris, une tête de liste inconnue et effroi à Gaza

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

La colère des agriculteurs ne faiblit pas. « Après la prise de la Bastille et celle de Rungis », les agriculteurs en colère se sont rassemblés ce vendredi matin, aux aurores, autour de l’Arc de Triomphe à Paris, a annoncé Coordination rurale. Le syndicat agricole affirme dans un post sur X « converger sur Paris » et être mobilisé pour « sauver notre agriculture française », avant le dernier week-end du Salon de l’agriculture.

La majorité a enfin trouvé sa tête de liste pour les élections européennes. Valérie Hayer, actuelle présidente du groupe Renew (auquel appartient Renaissance au Parlement européen), sera la candidate du camp présidentiel pour le scrutin de juin prochain. Alors que Jordan Bardella (RN) caracole en tête des sondages, le camp présidentiel a opté pour une figure politique à très faible notoriété. Mais pourquoi ce choix ? On vous explique tout.

Les réactions sont unanimes. Au lendemain de la mort, annoncée par le Hamas, de 110 personnes lors d’une distribution d’aide alimentaire à Gaza, l’ensemble de la communauté internationale a exprimé son émotion autant que son indignation. « Profonde indignation face aux images qui nous parviennent de Gaza où des civils ont été pris pour cible par des soldats israéliens », a notamment écrit Emmanuel Macron sur le réseau social X. Et d’ajouter : « J’exprime ma plus ferme réprobation envers ces tirs et demande la vérité, la justice et le respect du droit international. »