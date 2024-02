Qui est le président de l’islam de France ?

Troisième mandat pour Ghaleb Bencheikh. Théologien réformateur et physicien franco-algérien, M. Bencheikh, 63 ans, a été réélu mardi président de la Fondation de l’Islam de France (FIF). Il avait pris la tête de la FIF en 2018, avant d’être réélu en 2021.

« Sous la présidence de Ghaleb Bencheikh, la FIF continuera à servir l’intérêt général et le bien commun. La priorité restera la jeunesse via nos projets éducatifs et culturels, avec le soutien de tous et notamment de la composante islamique de la Nation », indique la Fondation.

La FIF n’est pas un organisme cultuel mais une fondation laïque reconnue d’utilité publique. Elle avait été mise sur pied à l’été 2016 après les attentats de 2015 par Bernard Cazeneuve, alors ministre de l’Intérieur, et d’abord été confiée à Jean-Pierre Chevènement.

Elle a pour objectif de lever des financements pour des projets en matière profane (cultures islamiques, éducation, recherche, formation civique…). Elle distribue ainsi des allocations de recherche pour doctorants et masters en islamologie fondamentale, mais aussi des bourses à de futurs imams pour leur formation profane.