C’est une aide censée être ponctuelle mais dont de plus en plus de Français ne peuvent plus se passer. Une preuve ? Jamais depuis qu’elle a été créée par Coluche en 1985, l’association des Restos du Cœur n’avait fait face à une telle demande.

Après son cri d’alarme cet hiver, l’association d’aide alimentaire organise ce week-end sa grande collecte annuelle de vendredi à dimanche dans 7.500 supermarchés français. L’objectif est colossal. En trois jours, les Restos espèrent récolter 9.000 tonnes de dons qui l’aideront à passer l’année. Environ 80.000 bénévoles sont mobilisés ce week-end pour récupérer les produits alimentaires et d’hygiène auprès des particuliers qui feront leurs courses. Une action qui revêt une importance « capitale », selon le président Patrice Douret.

Plus d’un million de bénéficiaires en 2023

Dans une étude dévoilée lundi dans les colonnes de 20 Minutes, la Fédération française des banques alimentaires évoquait la progression de 8 % du nombre de personnes qu’elle a accompagné en 2023, soit une hausse de 35 % en quatre ans. Subissant le même sort, les Restos du cœur voient le nombre de bénéficiaires augmenter sans discontinuer. L’an dernier, les Restos du Cœur qui assurent 35 % de l’aide alimentaire en France, ont accueilli 1,3 million de personnes. Cette collecte annuelle lui fournit 12 % des produits qu’elle reçoit chaque année. Le reste est prélevé auprès d’entreprises, des invendus de la grande distribution ou achetés. La collecte permet cependant « d’assurer l’équilibre et la diversité » des repas distribués gratuitement aux bénéficiaires, grâce à la grande variété de produits collectés.

Cet hiver, les Restos du cœur ont dû se résoudre à abaisser les barèmes de revenus qui permettent de bénéficier de l’aide alimentaire afin de ne pas sombrer. « Jusqu’à présent, nous avons dû refuser un peu plus de 110.000 personnes, mais il ne s’agit pas d’un chiffre définitif, nous continuons d’avoir une vague de personnes qui se présentent pour s’inscrire et d’en refuser certaines », indique Patrice Douret.

Selon le président, entre 165 et 168 millions de repas seront distribués cette année, contre 171 millions en 2023 et 142 millions en 2022. Avec l’inflation de l’alimentation et de l’énergie, tout le monde sait déjà que la situation ne va pas aller en s’améliorant. « Il faut prendre des mesures nationales structurelles pour combattre cette pauvreté à la racine », résume Patrice Douret. Le président peut se réconforter en se disant que les donateurs sont toujours présents. « Malgré l’inflation, les gens ne nous ont pas abandonnés : l’an dernier, nous avons reçu 8.700 tonnes de dons et nous avons l’espoir d’atteindre 9.000 tonnes cette année », indique Brigitte Lefrançois, responsable du pôle alimentaire de l’association. Ils comptent sur vous.