On va se lover dans la petite bonne nouvelle. Dans son dernier bulletin l’Insee révèle que le prix de l’alimentation a légèrement baissé au mois de février. Voilà pour le positif. Pour le reste, l’étude des prix menée par l’institut de statistiques français est conforme aux précédents bulletins et rappelle que l’inflation ne cesse de grimper. En février, elle s’établit à +2,9 % sur un an, soit un léger repli par rapport au mois de janvier (+3,1 %). Mais d’un mois sur l’autre, les prix ont repris leur hausse de +0,8 %. Pour être plus clair, l’inflation ralentit sur le temps long mais elle n’est pas à l’arrêt.

La hausse des prix constatée en février est notamment due à l’augmentation des loyers, des transports, de l’énergie, des produits manufacturés et du tabac, selon l’Insee. Seuls les prix de l’alimentation ont légèrement diminué en février. Si l’inflation baisse sur un an, c’est à cause des « effets de base ». L’an dernier, les prix avaient fortement augmenté en février, biaisant de fait les estimations de l’Insee. « Le combat contre l’inflation est en train d’être gagné. D’ici la fin de l’année, nous devrions nous rapprocher de notre cible de 2 % », s’est félicité le ministre de l’Economie Bruno Le Maire. Sur le plan européen, la France reste l’un des pays les plus frappés par la hausse des prix.

Dans l’alimentation, le ralentissement est assez spectaculaire sur certains rayons comme celui des prix des produits frais, qui n’ont pas augmenté alors qu’ils avaient pris 15 % en janvier 2023.