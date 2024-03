Pourquoi, en vrai, on est tous grossophobes ?

Les regards dégoûtés dans le métro. Les râteaux pris en soirée. Les affiches de 15 mètres sur 5 qui ne montrent que des mannequins sculptées. Les sièges ridiculement petits dans les trains. Les pantalons qui s’arrêtent à la taille 40. Toutes ces petites insultes, notre collègue Marion les subit au quotidien. Et pourtant « je suis grosse, et même moi je suis grossophobe », lâche la quadragénaire.

Alors qu’a lieu ce lundi la Journée de l’obésité, comment expliquer qu’à l’heure des fiertés LGBT+ et de la célébration des diversités de couleurs de peau à l’écran, le rejet des gros reste autant la norme ? « Les gens n’ont pas conscience de l’étendue de la grossophobie, souvent reléguée à une sous-oppression, dénonce Pelphine, créatrice du compte Instagram Corps Cools. Ils la réduisent souvent aux relations interpersonnelles, comme le marché de l’amour. »

Mais la grossophobie, c’est aussi « les piscines municipales équipées d’échelles au lieu de marches, les ceintures de sécurité des voitures, l’accès difficile aux prêts bancaires », énumère la militante. Une partie de cette discrimination « tient dans l’idée que le poids serait une simple question de choix et de discipline », pointe de son côté l’autrice québécoise Gabrielle Lisa Collard, ce qui constitue « un frein à l’empathie ».

Une grossophobie « créée et légitimée par le discours médical »

La mise à l’écart des personnes grosses commence très tôt, dès le cercle familial. Toute cette grossophobie est « créée et légitimée par le discours médical », clame Pelphine. Or, « le poids n’est pas un indicateur fiable de l’état de santé global » d’une personne, souligne Gabrielle Lisa Collard, « nombre de personnes grosses s’alimentent bien et bougent régulièrement ». L’idée que « la médecine est une science dure » encourage et renforce ce discours, alors qu’« elle a servi à légitimer le racisme » par le passé, rappelle Pelphine.

Ainsi, selon une étude de l’Inserm de février 2023, 47 % des adultes français seraient en surpoids. De quoi poser la question de ce qu’on entend exactement par « surpoids » quand on regarde les corps qui nous entourent dans le métro ou au travail. Aux Etats-Unis, en 1998, « des millions d’Américains seraient devenus obèses du jour au lendemain », après une modification des barèmes de la WHO, rappelle Gabrielle Lisa Collard. Pour l’autrice, nos standards de minceur « empêchent d’accepter la réalité des corps ».

De Bridget Jones au gras capitaliste, une culture grossophobe

Ce discours médical pathologisant a largement infusé dans nos œuvres culturelles. « L’exemple emblématique, c’est Bridget Jones, qui doit faire un 38-40 et est obsédée par la perte de poids », sourit Marie-Lou Dulac, fondatrice de l’agence de conseil DIRE & dire, spécialisée en diversité et inclusion. Dans les films et séries, les personnages gros « sont souvent renvoyés à des stéréotypes sur le comportement alimentaire » et moqués, explique-t-elle, prenant l’exemple de « Fat Monica » dans Friends. D’autres caractéristiques négatives leur sont aussi associées : ils sont « idiots, méchants, harceleurs », à l’image de Dudley dans Harry Potter, qui cumule tous ces défauts en plus de son rapport à la nourriture.

Une omniprésence des représentations grossophobes qui n’est pas sans conséquence pour les personnes grosses. « À force de se faire dire que notre corps est dégoûtant, inacceptable, incorrect, dangereux, rebutant, on finit par le croire », résume Gabrielle Lisa Collard. Cette grossophobie intériorisée pousse à « vouloir se différencier des autres personnes grosses », pointe Pelphine, ce qui empêche la construction d’un « esprit communautaire ». « Pour commencer à militer, il faut prendre conscience qu’on est victime d’une discrimination », ajoute-t-elle. Pas évident quand on subit une situation si banalisée que « 45 % des demandeurs d’emploi considèrent comme normal de refuser un emploi à une personne en surpoids » selon une étude de l’OIT citée par Marie-Lou Dulac.

Pire, la grosseur est parfois « prise en symbole de la mondialisation ou de la malbouffe » dans certaines luttes, notamment écologistes, souligne Pelphine. Des images « violentes » qui laissent les personnes grosses à l’écart du militantisme. Même le mouvement bodypositive ne gomme pas totalement les considérations envers les corps gros. « Nikki Minaj et Carbi B sont des femmes plantureuses, mais leurs formes sont bien là où il faut. Il y a un risque de créer de nouveau diktat », prévient Marie-Lou Dulac. Heureusement, des représentations positives commencent à apparaître, à l’image de Silver dans la série Ginny et Georgia. « Une jeune fille grosse et lesbienne présentée comme un love interest attirant ». Pour enfin sortir de la stigmatisation du gras.