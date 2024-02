Année bissextile, attentat de Strasbourg et l’IVG dans la Constitution

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

C’est une date insolite puisqu’elle ne revient que tous les quatre ans. Cette année 2024 compte un 29e jour au mois de février et c’est précisément ce jeudi. Toutefois, la Terre ne mettant pas exactement 365 jours et 6 heures pour tourner autour du Soleil, mais 365 jours 5 heures, 48 minutes et quelques secondes, toutes les années multiples de quatre ne sont pas bissextiles: les multiples de 100 ne le sont pas. Mais avant de vivre cette petite subtilité en 2100, 20 Minutes a recueilli le témoignage de ceux qui sont nés en ce jour intercalaire. Double anniversaire, fête spéciale tous les quatre ans... Etre né un 29 février est forcément spécial.

Le 11 décembre 2018, le terrorisme faisait basculer le marché de Noël de Strasbourg dans l’horreur, avec 5 morts et 11 blessés. Cinq ans après, le procès de l’attentat s’ouvre ce jeudi pour plus d’un mois devant la cour d’assises spéciale de Paris. Mostafa Salhane, chauffeur de taxi, avait transporté malgré lui le terroriste Cherif Chekatt le soir de l’attaque. Il raconte cette expérience traumatisante dans son livre Quinze minutes pour sauver ma vie. Bien qu’il n’ait pas été tué, il estime que le terroriste l’a détruit « à petit feu ».

C’est un résultat particulièrement important dans la lutte pour la protection de l’avortement. L’inscription de l’IVG dans la Constitution a en effet franchi mercredi soir son étape la plus délicate avec son vote au Sénat. Une approbation qui repousse les derniers doutes entourant l’adoption définitive de cette réforme historique lors d’un Congrès qui sera réuni à Versailles lundi. Malgré les réticences de certains sénateurs de la droite et du centre, majoritaires à la chambre haute, l’hémicycle s’est prononcé à 267 voix contre 50 en faveur d’une « liberté garantie » à l’interruption volontaire de grossesse, sans modifier le texte du gouvernement.