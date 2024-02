Mélanie Page dit avoir été en contact avec des prédateurs sexuels

La comédienne Mélanie Page était l’invitée, mardi, de l’émission « La Bande originale », présentée par son mari Nagui et par Leïla Kaddour-Boudadi sur France Inter. A cette occasion, elle est revenue sur les récentes prises de parole de Judith Godrèche et d’Aurélien Wiik. « Puisque l’on parle de Parfum Vanille [pièce dans laquelle elle a joué], il était mis en scène par quelqu’un qui s’appelait Christian Noël, qui était un prédateur sexuel. Et qui d’ailleurs a agressé Aurélien Wiik qui en a parlé, il n’y a pas longtemps sur les réseaux. »

Elle a ensuite souligné l’importance d’une forte sensibilisation auprès des enfants et des adolescents. « Leur dire que leur corps n’appartient qu’à eux, que leur intimité n’appartient qu’à eux. Et que s’il y a quoi que ce soit qu’ils trouvent louche, d’en parler autour d’eux ! J’ai fait très attention avec mes enfants parce que j’ai été au contact de plusieurs prédateurs sexuels dans ma jeunesse. »

Elle a connu Aurélien Wiik au moment de ses agressions

La comédienne à l’affiche de Ce qui ne nous tue pas au théâtre Lepic est ensuite revenue sur sa proximité avec Aurélien Wiik. « Il avait 12 ans et j’en avais 17. Aurélien, je le connais depuis qu’il a commencé et on a vécu toute cette histoire ensemble. Je lui ai écrit quand j’ai vu qu’il avait lancé ça sur les réseaux. »

Elle a aussi décrit la méthode qu’utilisent les prédateurs sexuels pour expliquer leurs agissements. « Ces gens-là savent vous faire penser, quand on est très jeune, qu’on est amis et qu’en fait, on a de la chance de les côtoyer. […] Il y a un truc comme ça de : "Non mais c’est normal et on s’aime". Mais non en fait ! On ne s’aime pas du tout et toi, tu ne nous aimes pas ! »