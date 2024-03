Les théories les plus folles dix ans après le crash du vol MH370

Disparition du vol MH370 : Ovnis, Russes, Américains… Les théories les plus folles dix ans après le drame Enquête • Une décennie a passé, et les causes de la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines au-dessus de l’océan Indien demeurent inconnues. S’il existe des hypothèses officielles, il y en a d’autres moins conventionnelles, voire farfelues