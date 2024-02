«Joooooyeux anniversaiiiiiiiiiire ! » Jusque-là, rien de très original. Mais pour les personnes nées le 29 février – comme ce jeudi –, cela signifie un peu plus. Car voilà quatre ans (et la dernière année bissextile) qu’elles attendent de pouvoir fêter « réellement » le jour de leur naissance.

Elles vont donc avoir droit à 3.674 messages, des blagues nulles, des beaux cadeaux. Et pas mal de questions un peu cons. On tente d’y répondre.

Peut-on changer sa date de naissance ?

Une grande partie des personnes nées un 29 février sont attachées à leur date de naissance. Mais si cela est considéré comme une malédiction, puis-je la changer ?

Alors techniquement, il est possible en France de s’adresser aux services de l’Etat pour changer sa date de naissance. Seul problème : cette démarche ne vaut que si elle permet de corriger une erreur administrative. Votre argument « je n’aime pas ma date d’anniversaire » sera donc difficile à défendre…

Quand devient-on majeur(e) ?

Réglons le problème direct : non, une personne née le 29 février 2000 ne va pas avoir 6 ans en 2024, mais bien 24 ans (et tant pis pour la blague « je me suis marié à 7 ans »).

La véritable question qui se pose, c’est celle de la majorité. Puisque vous êtes fortiche en maths, vous savez qu’une personne née un 29 février ne pourra pas fêter ses 18 ans à cette date (18 n’étant pas un multiple de 4). Alors, c’est le 28 février le grand jour ? Le 1er mars ? La loi française a tranché pour le 1er mars. En Nouvelle-Zélande, au contraire, c’est le 28 février (vous pourrez la ressortir ce soir au dîner, celle-là).

Est-on lésé(e) par les commerces ?

Oui, en partie, car les promotions/bon de réductions/cadeaux délivrés par les enseignes aux dates anniversaires n’arrivent que tous les quatre ans. L’idée la plus simple est donc de feinter dès le départ, en donnant une « fausse » date de naissance sur le formulaire, le 28 février ou le 1er mars. Mais comme le client est roi, les marques sont de manière générale assez compréhensives lors des années non bissextiles pour les « 29 février ».

Est-on plus payé(e) une année bissextile ?

Avec un 29 février dans le calendrier, on travaille un jour de plus cette année, ça mérite salaire, non ? Eh bien non… Pour une très grande part des personnes salariées, en CDI, en CDD, à temps plein ou à temps partiel, la rémunération est en effet mensualisée (c’est le même principe que pour les autres mois à 30 ou 31 jours). Donc pas d’argent en plus.

Ce n’est pas la même pour les travailleurs et travailleuses payées à la journée ou à l’heure. Là, c’est mathématique : elles vont travailler plus, et donc gagner plus.