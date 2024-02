Menacée par des dealers, une école quasiment à l’arrêt à Nîmes

Treize des seize enseignants de l’école Georges-Bruguier sont en arrêt maladie depuis ce lundi. Dans cet établissement du chemin Bas d’Avignon, l’un des quartiers paupérisés de Nîmes gangrenés par les trafics de drogue, le drame a été évité de justesse, le 8 février.

Ce jour-là, une fusillade a éclaté à proximité de l’école, en peine après-midi. Au même moment, des enfants jouaient dans la cour de récréation et une classe de CP sortait d’un bus scolaire après une excursion. « Mes collègues se sont retrouvés à gérer des enfants qui descendaient d’un bus et des tirs à proximité, explique Marie, une enseignante, à RMC. Certaines se sont allongées dans le bus pour éviter des balles perdues, pendant que les autres, déjà sur le trottoir, faisaient rentrer les enfants dans la cour avec précipitation pour les mettre à l’abri. »

« Notre République est assiégée »

Dans la foulée, les enseignants ont fait valoir leur droit de retrait. « Une fois de plus, les Nîmois se retrouvent victimes de règlements de comptes entre trafiquants de drogue, s’est alarmé dans la foulée le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier. Par une chance inouïe, il n’y a pas eu de victime à déplorer. Je ne peux accepter que la loi des trafiquants de drogue, celle de l’argent facile et des règlements de compte, vampirise le quotidien de certains quartiers nîmois. Notre République est assiégée ; la tranquillité, comme la sécurité, n’est plus garantie. »

Pendant les vacances scolaires, le préfet du Gard, Jérôme Bonet, et les services de l’éducation Nationale, ont réuni sept chefs d’établissements, des écoles maternelles, élémentaires et collèges du mas de Mingue et du chemin bas d’Avignon. « En dehors de la nécessaire sécurisation des abords des écoles, des points structurants ont été partagés, évoque la préfecture. La mise à jour des protocoles d’intervention et des points de contacts, l’accompagnement des équipes éducatives dans de telles situations, des réunions d’information et de sensibilisation plus fréquentes. Enfin, le dispositif de sécurité comprend la présence d’une unité de force mobile sur les quartiers et ainsi que celle d’équipages de police nationale. »

« Quand les policiers arrivent on le sait au cri des guetteurs »

Ces décisions, visiblement, ne suffisent pas pour le corps enseignant. Le 20 février, pendant les vacances scolaires, un nouveau drame s’est produit à proximité de l’établissement. Un homme a été criblé de balles sous les yeux de son fils. « On entend quand les policiers passent puisque les guetteurs crient très fort, reprend Marie. On veut une force dissuasive qui permette d’éviter ces passages à l’acte. Il faut une police visible et dissuasive (…). La mairie fait de son mieux mais je n’ai pas envie que les policiers municipaux, qui ne sont pas armés, servent de pare-balles pour nous et nos enfants. »