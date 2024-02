Une relation d’emprise qui aura duré près de six ans. L’actrice Judith Godrèche, entendue ce jeudi au Sénat par la délégation aux droits des femmes, a révélé publiquement en janvier avoir été victime d’une relation d’emprise avec le réalisateur Benoît Jacquot alors qu’elle n’était qu’une adolescente. Une prise de parole qui a eu lieu des dizaines d’années après les faits. Car même après la fin d’une relation d’emprise, celle-ci reste souvent présente.

« La déprise est un processus très personnel, mais on retrouve des éléments communs à chaque victime », explique Pascale Jamoulle, anthropologue, professeure aux Universités de Louvain La Neuve et de Mons et autrice de Je n’existais plus. Les mondes de l’emprise et de la déprise (Editions La Découverte).

Se rendre compte de sa souffrance mentale

Avant toute chose, la personne doit prendre conscience de l’emprise dans laquelle elle se trouve. Un processus pouvant prendre des années. Bien après la fin de leur relation, l’actrice Judith Godrèche expliquait être encore sous l’emprise de Benoît Jacquot, bien qu’elle ne soit plus en contact avec lui. Son déclic est survenu à la lecture du livre Le consentement dans lequel Vanessa Springora revient sur sa relation avec Gabriel Matzneff alors qu’elle n’avait que 14 ans. « Entendre le témoignage d’une personne qui est passée par là aide à prendre conscience de ce qu’on a vécu », explique Joanna Smith, psychologue psychothérapeute et autrice de Protéger son enfant des violences sexuelles (Editions Dunod) et du podcast du même nom.

La prise de conscience passe aussi par le repérage de son état mental. « La première étape est de se rendre compte qu’on va mal et la deuxième c’est de se rendre compte que c’est le comportement du contrôleur qui crée notre mal-être », assure le psychologue. Mais pour se rendre compte de la situation, encore faut-il savoir en quoi consiste exactement l’emprise, aussi appelée « contrôle coercitif ». « On peut lire des choses sur Internet, comme le violentomètre ou le Dravo, pour se rendre compte de la gravité de la situation », poursuit Pierre Bordaberry. L’aide d’une personne extérieure, comme un thérapeute, par exemple peut aussi aider à se décentrer. « On va se repasser les souvenirs et étudier ensemble les situations pour montrer le contrôle », précise le psychologue.

« Chez certaines victimes, la prise de conscience peut aussi être provoquée par une violence plus importante que d’habitude de la part de leur agresseur », ajoute la psychologue. L’actrice Judith Chemla, autrice de Notre silence nous a laissées seules (Editions Robert Laffont) dans laquelle elle raconte les violences conjugales qu’elle a subies, explique notamment avoir eu un déclic lorsque son compagnon de l’époque l’avait violenté physiquement en public.

« Elles acceptent souvent un tas de violence envers elles-mêmes mais pas pour un autre »

La prise de conscience peut aussi survenir, dans le cas de l’inceste, lorsque l’agresseur s’en prend à une autre personne de la famille « La victime se rend compte du danger et de la gravité de la situation en le voyant sur une autre personne », analyse Joanna Smith. D’autres fois, elle le fait également pour protéger son enfant lorsque la brutalité est allée trop loin. « Elles acceptent souvent un tas de violence envers elles-mêmes mais pas pour un autre », assure Pascale Jamoulle.

« Très souvent, les personnes parlent de déclic mais il n’y a pas un avant et un après, nuance l’anthropologue. Il s’agit d’un moment où elles commencent à avoir une once de pensées personnelles. » Selon Pierre Bordaberry, psychologue psychothérapeute et docteur en psychologie, ce déclic permet d’instiller le doute sur le « contrôleur ». « Progressivement ce doute va grandir et à un moment il deviendra tellement fort qu’elles se disent qu’il faut partir. »

L’importance de la prise de parole

Mais même après un déclic et la fin de la relation, l’emprise est encore souvent palpable. « Il y a deux temps, celui de la sécurité réelle et celui du retour à une forme de sécurité intérieure qui peut prendre beaucoup de temps », souligne Joanna Smith. Suivi psychothérapeutique, groupe de parole, association de victimes, communauté d’entraide virtuelle… Une multitude de thérapies peuvent contribuer à briser les chaînes de l’emprise.

Un éloignement géographique (comme Judith Godrèche qui s’est exilée aux Etats-Unis il y a dix ans), un changement de situation, avec une autonomie financière, peuvent aussi permettre de prendre du recul. La prise de parole, qu’elle soit publique ou privée, est également très importante. « En parlant, vous faites refonctionner votre capacité de penser et d’analyser qui a été anesthésiée pendant des années », assure l’anthropologue.

Pratiquer une activité en solitaire ou recommencer des études peut aussi permettre de « reprendre une place sociale », d’après l’anthropologue. « Elles étaient auparavant convaincues qu’elles n’existaient pas sans l’autre, mais là, elles retrouvent une activité qui est à elles, qui n’appartient pas à l’autre », poursuit Joanna Smith.

Un processus long, avec des rechutes

Pour s’en sortir de manière durable et ne pas retomber dans une relation similaire, il est nécessaire de comprendre ce qui a créé l’emprise. « C’est un processus très long dans lequel il y a souvent des rechutes, comme pour la drogue », estime Pascale Jamoulle. La difficulté à sortir de l’emprise dépend de la durée de celle-ci, de ce qui a été construit avec l’agresseur, notamment la présence d’enfants, mais aussi des vulnérabilités de la victime.

« Si elle a été maltraitée dans son enfance, a une dépendance affective, une anxiété ou des troubles psychiques, elle va avoir d’autant plus de mal à en sortir, explique l’anthropologue. Mais c’est possible. Et une fois qu’elle s’en sort, elle va devenir très puissante. »