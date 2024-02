L’autopsie a confirmé l’origine « traumatique » du décès d’Anthony. Cet homme âgé de 30 ans a été roué de coups de poing et de batte de base-ball dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 février à Saint-Thurial, à l’ouest de Rennes. A ses côtés, son passager avait également été frappé mais a pu quitter l’hôpital. Dès dimanche, deux frères vivant reclus sur un terrain situé à proximité avaient été interpellés. A l’issue de deux jours de garde à vue, on sait un peu mieux ce qui a pu se passer. Sans comprendre comment un tel drame a pu arriver.

Les faits se sont déroulés en pleine nuit. Les deux victimes passaient une soirée « pour parler chasse », tout en consommant de l’alcool, quand le plus jeune des deux a voulu prendre le volant « pour aller devant le terrain des mis en cause où il avait klaxonné », résume le procureur de la République Philippe Astruc. Pour quelle raison ? Sans doute pour « se venger » d’une banale altercation survenue quinze jours plus tôt où les mis en cause lui avaient reproché de s’être garé sur un parking non loin de chez eux. D’après l’ami d’Anthony, ce dernier « en avait un peu après eux » depuis cet épisode. Est-ce pour cela qu’il est sorti ce samedi-là ? Nul ne le saura.

Il prend le volant et klaxonne…

Le soir du drame, il a pris le volant, son ami ayant tenté de l’en dissuader. Aux abords du terrain appartenant au père où les deux fils vivaient dans un cabanon et une caravane, il aurait alors klaxonné. Il était alors presque minuit. Quelques minutes plus tard, le père de famille a vu une BMW le prendre en chasse et lui barrer la route. L’un des deux mis en cause en descendait armé d’une batte de baseball et le frappait à de multiples reprises jusqu’à la mort. L’autopsie révélait « plusieurs fractures ou plaies au niveau de la face et du crâne », selon le procureur. Le passager évoquait des coups de poing et de batte, accusant les deux frères vivant à proximité.

En garde à vue, le plus jeune des deux frères, âgé de 37 ans, est resté silencieux. Le plus âgé, un homme de 50 ans sans profession, a reconnu avoir porté les coups et expliqué que son frère n’était pas présent au moment des faits. D’après le procureur, il aurait exprimé lors de son audition « de la peine pour la famille » de la personne décédée.

Les deux frères déjà condamnés pour violences

Les enquêteurs ont pu mettre au jour que plusieurs procédures avaient été engagées par et à l’encontre des deux frères depuis leur arrivée dans la commune en 2018. Les deux mis en cause se plaignaient de nuisances sonores et notamment des coups de klaxons. Ils étaient régulièrement mis en cause pour des violences. Ils avaient été condamnés en première instance à de l’emprisonnement avec sursis pour des faits survenus en 2019 mais avaient fait appel. D’après les témoins, il s’agissait toujours « de réactions disproportionnées à des nuisances sonores ».

Les deux hommes ont été déférés ce mardi au parquet de Rennes en vue de leur mise en examen pour meurtre et violences avec arme et en réunion. Ils encourent une peine de trente années de réclusion criminelle pour ces faits, rappelle le procureur, qui a demandé leur placement en détention.