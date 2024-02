Va-t-il falloir passer un examen médical pour conserver son permis ?

La fin du permis de conduire à vie pour les Français, comme pour tous les citoyens de l’Union européenne. C’est l’enjeu du débat puis du vote, annoncé comme incertain, qui aura lieu ce mercredi 28 février au Parlement européen. Le sujet, forcément passionnel puisqu’il touche à la « bagnole » comme dirait Emmanuel Macron, divise profondément et transcende les courants politiques. En quoi consiste ce projet de directive ? Qui est pour et qui s’en scandalise ? 20 Minutes fait le point.

Que dit la nouvelle directive ?

Le texte tel qu’il sera soumis demain aux eurodéputés prévoit de rendre le permis de conduire valable seulement pour une durée de quinze ans pour les motos, voitures et tracteurs, de cinq ans pour les camions et bus. Pour obtenir et renouveler le précieux document, un bilan de santé – gratuit – sera obligatoire. « Cette loi ne vise pas à embêter les gens », plaide l’eurodéputée française Karima Delli (Europe Ecologie), rapporteure du texte. Il s’agit de tester « la vue, l’ouïe et les réflexes » des conducteurs, pas seulement des plus âgés mais de « tout le monde, dès l’obtention du permis », explique-t-elle. Le texte, s’il est voté, devra encore faire l’objet d’un accord entre les Etats membres puis revenir en deuxième lecture devant le Parlement après les Elections européennes de juin.

Quels arguments pour abolir le permis à vie ?

Quand plus de 20.000 personnes meurent chaque année sur les routes de l’UE et plus de 160.000 sont gravement blessées, les promoteurs du texte espèrent faire baisser le nombre d’accidents. Selon Dubravka Suica, vice-présidente de la Commission européenne, « entre 5 et 15 % des accidents de la route peuvent être attribués à l’inaptitude médicale du conducteur ». La réforme s’inscrit dans la stratégie européenne en matière de Sécurité routière qui vise à réduire de 50 % le nombre de morts et de blessés sur les routes d’ici à 2030 et à se rapprocher de zéro mort d’ici à 2050. « La ceinture de sécurité a fait l’objet des mêmes débats que l’examen médical il y a de cela quarante ans », relève l’eurodéputé Dominique Riquet (Renew), favorable à la mesure.

Pauline Déroulède, joueuse de tennis fauteuil qui représentera la France aux jeux paralympiques, soutient activement la mesure. Percutée par la voiture d’un nonagénaire qui a « confondu l’accélérateur et le frein », elle a perdu sa jambe gauche en 2018. « Ma vie a été brisée », témoigne-t-elle. Quant au conducteur, « il savait qu’il n’était plus capable de conduire mais il repoussait l’échéance. Il m’a dit que s’il y avait eu une loi, il l’aurait respectée », raconte-t-elle.

Qui derrière la levée de boucliers ?

L’association française des usagers de la route 40 Millions d’automobilistes dénonce une mesure « ouvertement hostile aux automobilistes ». « Est-ce qu’on repasse son bac tous les quinze ans ? Non ! Le permis de conduire est un diplôme, un droit acquis qui ne peut et ne doit être remis en question qu’en cas de non-respect répété des règles imposées par le Code de la route », estime Pierre Chasseray, délégué général de l’association.

« Les automobilistes sont de nouveau dans le collimateur de la Commission européenne et des écologistes », a pesté lors d’un débat Jean-Paul Garraud, président de la délégation française du groupe d’extrême droite Identité et Démocratie (ID), qui dénonce des mesures « infondées, discriminatoires, liberticides et très coûteuses ».

Dans quels pays y a-t-il déjà un contrôle médical ?

En fait, il n’y a qu’en France, en Pologne et en Allemagne que le permis à vie existe encore. Et c’est au Portugal que la loi est la plus drastique : les conducteurs doivent se soumettre à un examen médical dès 40 ans, puis tous les dix ans. Il s’impose à 50 ans en Italie, à 65 ans en République tchèque, en Grèce ou en Espagne, à 75 ans aux Pays-Bas ou encore à 80 ans en Slovénie.