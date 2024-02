C’est quoi ce site de location de tracteurs pour aller en manifestation ?

«Marre de ne pas être entendu en manif ? Loue un tracteur ! En moyenne, les manifestations d’agriculteurs obtiennent des résultats dans 90 % des cas. Et désormais, tu peux aussi y avoir accès camarade ! » Plutôt vendeur n’est-ce pas ? Mais ne vous y trompez pas. Sous ces airs de « vrai » site de locations, Tractomanif est bel et bien une parodie.

On aurait presque pu y croire jusqu’à la lecture des premières lignes du « qui sommes-nous » qui présente des « jeunes étudiants de gauche en école de commerce » proposant le « premier service de location de tracteurs pour les mouvements sociaux ».

« Ce n’est pas qu’une blague »

L’auteur de ce canular n’est autre que Vincent Flibustier, également connu pour ses articles sur le site parodique Nordpresse, version belge du Gorafi. « Ce n’est pas qu’une blague, glisse-t-il. C’était aussi une manière absurde de parler d’une question importante. »

« J’ai fait ça très rapidement lorsque j’ai vu les images de Bruxelles où les agriculteurs ont défoncé les barrages des policiers, cite-t-il. C’est fou de se dire qu’on est plus respecté en faisant ce genre d’action qu’en collant sa main sur le sol ! Quand on voit qu’on obtient davantage de résultats par les autorités en mettant le feu partout, ça pose question. Comment avoir un dialogue social qui pousse à être entendu ? Je suis sûr que certains se disent ''à la prochaine manif, on va louer trois ou quatre tracteurs, ce sera plus efficace''. » Une réflexion qui aura sûrement germé depuis les propos de Gérald Darmanin en janvier dernier.

« Des blagues peuvent devenir vraies »

Vincent Flibustier est d’ailleurs persuadé que des personnes pensent déjà à développer le concept de « tractomanif ». « On est déjà dans une ubérisation ultrapoussée dans laquelle il existe de la location de personnes pour faire la file d’attente pour nous, ça se pourrait donc qu’on en arrive là un jour. Et puis, ça existe déjà pour les voitures ! » Depuis la mise en ligne de son site parodique, l’auteur précise qu’il a déjà reçu des mails d’agriculteurs prêts à participer en prêtant leur tracteur.

« Il y a dix ans, je lançais le site parodique Nordpresse et je propose aujourd’hui des formations sur les fake news, sourit-il. Il faut faire gaffe avec ce genre de trucs. Il y a des blagues qui peuvent devenir vraies. » Est-ce que cette fiction va rattraper la réalité ? Réponse dans « trois ou quatre ans ou même avant », selon le formateur.