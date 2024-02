Qu’est-ce que la maladie de Carré, mortelle pour les jeunes chiens ?

C’est une maladie virale contagieuse qui touche particulièrement les jeunes chiens. Un vaccin, non obligatoire, existe mais il n’y a pas de traitement pour cette maladie de Carré, non transmissible à l’homme. Plutôt rare, elle avait quasiment disparu depuis vingt ans en France mais depuis la fin de l’année 2023, plusieurs cas ont été détectés dans le Sud-Ouest.

En septembre 2023, la SPA de Périgueux avait dû fermer pendant trois semaines après le décès de trois chiens et près de Toulouse, un refuge a fermé à deux reprises en début d’année 2024, après des décès de jeunes chiens.

En Gironde, Eva Yvonnet, à la tête de l’association Les poilus du 33 a fait la douloureuse expérience du retour du virus. Une association lui a confié en fin d’année une portée de onze chiots border staff dont certains se sont révélés contaminés par cette maladie de Carré, sans qu’elle en soit informée.

Une maladie « fourbe »

Malgré les précautions qu’elle applique à tout nouvel arrivant, et les soins déployés pour prendre en charge les animaux, deux chiots parmi la portée de onze sont décédés et deux autres, des labradors qu’elle accueillait chez elle, ont été contaminés et ont succombé plusieurs semaines après. « Ce virus est fourbe parce qu’on croit qu’ils s’en sont sortis mais ils peuvent développer la maladie six semaines après, tient-elle à souligner. J’ai fait des quarantaines mais je ne pouvais pas enfermer mes chiots pendant des mois, alors même qu’ils étaient vaccinés ».

Conjonctivite purulente, troubles neurologiques, cécité, fièvre, boutons, apathie… Les symptômes sont variés et peuvent évoluer en fonction des animaux et du stade de la maladie. « Il est difficile de diagnostiquer cette affection, mais votre vétérinaire sera à même de confirmer le pronostic grâce à des examens biologiques », explique sur son site la clinique vétérinaire de Mulhouse. Après des errances de diagnostic et des examens coûteux, c’est grâce à de simples tests oculaire et urinaire que les cas de maladie de Carré ont été confirmés chez les chiots accueillis par Eva Yvonnet. Son association se trouve en difficulté financière, après près de 7.000 euros de frais vétérinaires, et elle a lancé une cagnotte pour remonter la pente.

Pas d’évolution inquiétante pour les autorités

« La maladie de Carré ne se propage pas chez l’homme donc cela reste sous silence, estime Sandrine, médiatrice dans le champ de la protection des animaux. Ce n’est pas une maladie à déclaration obligatoire donc on ne peut pas savoir combien il y en a mais, les conséquences sont quand même dévastatrices sur les animaux. »

De leur côté les autorités sanitaires ne sont pas en alerte. « C’est une maladie connue, assez létale pour le chien mais pour laquelle il existe un vaccin, qui n’est pas obligatoire », commente auprès de 20 Minutes Benoit Leuret, directeur de la direction départementale de la protection des populations (DDPP). Certains professionnels, notamment des pensions, peuvent d’ailleurs refuser les animaux non vaccinés. « Ce n’est pas une maladie qui pose problème pour la santé humaine et il est facile de lutter contre les cas, qui ne sont pas en explosion, avec le vaccin », appuie-t-il.

En dix ans d’activité, c’est la première fois que l’association Les poilus du 33 fait face à une épidémie. « Je ne veux pas réaccueillir trop vite (elle est famille d’accueil principale) car c’est un virus qui résiste au froid et il ne suffit pas de désinfecter son intérieur », avance prudemment sa gérante. Elle attend donc les beaux jours pour reprendre son activité à plein régime.