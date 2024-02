Plus de la moitié des policiers et gendarmes considèrent que le succès de leur mission est plus important que le respect de la loi. C’est l’un des résultats d’une étude dévoilée ce mardi par la Défenseure des droits. Dans le détail, 976 gendarmes et 655 policiers répartis sur sept départements ont répondu. Ils sont donc 51,8 % à estimer que leur efficacité supplante la loi française.

L’usage de la force est réprouvé par la majorité des répondants : 9 sur 10. Toutefois, près de 6 répondants sur 10 (59,8 %) estiment que, dans certains cas, le recours à plus de force que ce qui est prévu dans les textes devrait être toléré. Une opinion encore plus forte chez les policiers (69,1 %) que chez les gendarmes (54,2 %).

La moitié des agents se disent pas assez formés

Après consultation de ces chiffres, la Défenseure des droits a renouvelé ses recommandations, notamment le fait de « renforcer la formation initiale et continue des policiers et des gendarmes » alors que près de la moitié des agents (45,7 %) se dit insuffisamment formée aux droits des citoyens.

Ils sont 66,6 % à avoir étudié le droit des mineurs, 53,5 % le droit de la non-discrimination, 28,8 % le droit des réfugiés et des étrangers et 20,1 % les droits économiques et sociaux.