Jeudi, c’est le 29 février, puisqu’il s’agit d’une année bissextile. Ce phénomène calendaire qui ne tombe que tous les quatre ans est dû à des raisons astronomiques. Voilà ce que vous devez savoir sur ce jour si particulier.

Multiple de 4, mais non de 100

L’Egypte ancienne tenta de mieux faire coïncider son calendrier avec le cycle naturel des saisons. Mais c’est à Jules César qu’on doit l’introduction des années bissextiles, avec « la réforme du calendrier romain […] en l’an 708 » (l’introduction du calendrier julien en 45 avant J.-C.), explique l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), rattaché à l’Observatoire de Paris.

Dans les années de 366 jours, le jour supplémentaire était alors un double du 24 Februarus, soit « le sixième jour bis avant les calendes de mars », d’où le mot français de bissextile, quand la langue anglaise opte pour le plus imagé « leap day » (jour qui fait un bond).

Avec le passage au calendrier grégorien en 1582, « le jour supplémentaire est ajouté à la fin du mois de février, le 29e jour », poursuit l’IMCCE.

La Terre ne mettant pas exactement 365 jours et 6 heures pour tourner autour du Soleil, mais 365 jours 5 heures, 48 minutes et quelques secondes, toutes les années multiples de quatre ne sont pas bissextiles. Les années également multiples de 100 ne le sont pas. Ainsi, 1.900 et 2.100 n’ont pas de 29 février.

Fêter son anniversaire le 29 février, c’est vieillir quatre fois moins vite…

C’est ce que vantait la magnétique actrice française Michèle Morgan, décédée à 96 ans. « Ce privilège de vieillir quatre fois moins vite que les autres est le premier de la longue série de coups de chance que j’ai eus tout au long de mon existence », se réjouissait celle qui partage ce jour de naissance peu commun avec le compositeur italien Rossini, l’acteur français Gérard Darmon, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, le rappeur américain Ja Rule ou l’humoriste canadien Sugar Sammy.