Dans cette famille, le grand frère et la petite sœur sont nés un 29 février

Ils aiment jouer du ukulélé, ont tous les deux la conversation facile, et adorent manger des pâtes. Mais Paul et Lucie ont un autre point commun, bien plus dingue. Frère et sœur, ces deux jeunes Nantais ont la même date d’anniversaire, et pas n’importe laquelle : ils sont nés le 29 février, l’un en 2012 et l’autre en 2016, déjouant toutes les statistiques. « Ça nous rend spéciaux », sourit la petite fille, qui souffle donc ce jeudi ses huit bougies. « En fait, j’ai 2 ans, corrige-t-elle en rigolant. Bah oui, c’est logique si on ne compte que les vrais 29 ! »

Leurs parents, Antoine et Julie, n’ont quant à eux rien vu de très rationnel quand ils ont débarqué à la maternité à quatre ans d’écart jour pour jour, à chaque fois pendant une année bissextile. « Paul devait naître le 13 mars, Lucie le 11, mais ils sont tous les deux arrivés avec deux semaines d’avance, raconte la maman, dont les accouchements n’ont pas été programmés. Pour Lucie, je me suis retrouvée à la maternité avec une femme que je connaissais et qui ne voulait absolument pas accoucher le 29. Moi je ne voyais pas le souci, au contraire, ça leur fait quelque chose en commun. En plus, Paul avait toujours dit que Lucie naîtrait ce jour-là ! » « Et jusqu’ici, on peut dire qu’elle est toujours un cadeau », complète le grand frère, beau joueur.

Un anniversaire sur deux jours

De 2020, les enfants se souviennent de « la belle fête » avec la famille le midi et les amis le soir à la maison, mais surtout du séjour à Disneyland qui a suivi. Cette année, c’est à la neige, dans les Pyrénées, qu’ils célèbrent avec leurs parents ce grand jour. « On n’y a été qu’une fois, on avait envie de marquer le coup, sourit Antoine, le papa. On va essayer de rendre cette journée spéciale. » « Cette fois, c’est notre vrai anniversaire, notre vrai jour de naissance », disent les enfants. Une date forcément très attendue même si les autres années, ils ne sont pas en reste, rassurez-vous.

Si leurs parents ont pensé consacrer le jour d’avant à l’un, le jour d’après à l’autre, ce n’est finalement pas ainsi que les choses se sont goupillées. « Pour l’instant, on fête leur anniversaire ensemble, et l’avantage c’est que ça dure deux jours, s’amuse le couple. En général, on préfère le célébrer le 28 car ça reste le mois de février, mais ils reçoivent aussi des petits mots le 1er mars, par ceux qui considèrent qu’avant, ils ne sont pas vraiment nés ! La marraine de Lucie, par exemple, aime bien envoyer un message à minuit. »

« Oh les pauvres ! »

Ce jeudi, la famille s’attend à recevoir des vœux en nombre et d’un peu partout, car l’avantage avec une telle date de naissance, c’est qu’il est difficile de l’oublier. A l’école, beaucoup de monde aussi est au courant. Surtout quand Lucie, en CE1, a vu tous les regards se tourner vers elle quand elle a étudié en classe ce qu’était une année bissextile. « En fait c’est un avantage, car c’est un super sujet de discussion, confirme Paul, scolarisé en 6e. Quand je dis que je suis né le 29 février, sauf si on est pressés parce qu’on va jouer au foot, je sais qu’on peut en parler pendant 15 minutes sans problème ! »

Mais la famille a aussi pu se heurter à des réactions moins enthousiastes. « Il y a des gens qui disent "oh les pauvres" quand on leur annonce. D’autres, comme à l’administration, pensent que c’est une erreur. On entend aussi : c’est économique, ça vous coûtera moins cher en cadeaux », détaillent Antoine et Julie, qui ont aussi essuyé quelques blagues un peu lourdes… Le couple, qui n’en tire pas de « fierté particulière », espère tout de même que Paul et Lucie en garderont « un lien spécial ». Peut-être le même qui unit Heidi, Olav et Leif-Martin, trois frères et sœurs norvégiens entrés dans le Guiness book pour être tous nés un 29 février, en 1960, 1964 et 1968.