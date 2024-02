«On dirait qu’on est dans le monde de ''Harry Potter'', et ça, c’est trop bien. » Comme Célya, 732 élèves de quatre établissements de Béziers ont pris le chemin de l’école habillée de façon identique, ou presque. Pantalon noir (ou « jupe pour les filles à qui on a laissé le choix et qui l’ont choisie à 80 % » selon le maire, Robert Ménard), polo gris avec le logo de la ville et le nom de l’établissement, blazer noir. Il y avait comme un petit côté « rentrée scolaire à Poudlard » pour ces enfants de l’école élémentaire la Chevalière, les premiers en France à tenter l’expérimentation de l’uniforme unique en France.

« Je ne vais pas bouder mon plaisir. Ça fait dix ans qu’on a demandé de pouvoir mener cette expérimentation », savoure le maire (DVD) de Béziers. En France, 92 établissements ont demandé à tester la mesure. Beaucoup ne sont pas encore prêts, notamment pour assurer la fourniture du trousseau. Béziers s’est appuyé sur l’entreprise qui habille ses agents le reste du temps. « Personne, à moins d’être un abruti complet, ne peut penser qu’on va régler tous les problèmes de l’Education Nationale avec un uniforme. Simplement, on espère qu’on peut avancer sur un certain nombre de points. »

« On en a discuté avec les enfants. Elles étaient contentes d’être toutes pareilles »

La cohésion par exemple. « Pour mes filles, être habillées de la même manière et avoir le logo de sa propre école sur le polo, c’était un moyen d’appartenance au même groupe. Ça m’a interloqué parce qu’elles ont neuf ans et je ne pensais pas qu’à cet âge on pouvait avoir ce sentiment, détaille Frédérique Troufleau, la maman d’Emma et Lola. Lorsqu’on nous a demandé de nous prononcer pour cette mesure, on en a discuté ensemble et je ne les ai pas forcées. Ce sont elles qui m’ont dit qu’elles étaient contentes d’être toutes pareilles à l’école. »

Jupe ou pantalon noir, polo gris et blazer. 732 élèves de quatre établissements de Béziers sont arrivés habillés avec le même uniforme ce lundi matin. - J. Diesnis / Agence Maxele Presse

« Il n’y aura plus de jalousie entre enfants, il y a tellement de disputes, de jalousie… », espère Christelle. Elle aussi s’est prononcée favorablement pour mener l’expérience jusqu’à la fin de l’année scolaire, comme environ 80 % des parents d’élèves dans les quatre établissements. « Ça ne va pas les supprimer, mais au moins gommer un certain nombre de différenciations sociales, reprend Robert Ménard. Sanctuariser l’école de la République en en faisant un lieu où les différences sociales se voient moins, ce sera une bonne chose. » Cartable sur le dos, Célya évoque, avec ses propres mots, de la discrimination et du harcèlement. « Je trouve que c’est bien comme ça, on est tous pareils. On ne peut plus se moquer des vêtements qu’on porte. Avant c’est déjà arrivé ».

« Ça a été plus vite que pour d’autres problématiques »

« Ça règle aussi les problèmes communautaires », reprend le maire de Béziers. Et pour les parents, « il y a le côté pratique de ne plus avoir à se demander ce que les enfants vont porter le matin, de préparer les vêtements la veille au soir », sourit Frédérique Troufleau. Professeur des écoles à Béziers et membre du syndicat SNUipp-FSU, Louise Cardoner ne partage pas cette perception. « On trouve cette mesure inutile. Elle n’a jamais montré son efficacité, partout où elle a été adoptée. Son coût est de 200 euros par élève [financé à parts égales par le Rectorat de Montpellier et par la ville]. Quand on voit les difficultés à obtenir des budgets, on estime que cet argent pourrait être beaucoup mieux utilisé ».

Sur le principe, Corentin Ratonnat n’est pas « spécialement contre mais je n’ai pas non plus voté pour car on nous a parlé d’une évaluation, mais on ne sait pas ce qu’on va évaluer. » L’agacement de ce parent d’élève est ailleurs : « les choses se sont faites très rapidement, alors qu’on demande en vain, depuis dix ans, des aménagements de sécurité aux abords de l’école très accidentogène. Il n’y a pas de passage piéton, pas de trottoir. »

Le port de l’uniforme, inscrit dans le règlement intérieur

Pas question pour autant de ne pas respecter le choix de la large majorité des parents d’élèves. D’autant que le conseil de l’école a inscrit, dans le règlement intérieur, cette obligation de porter l’uniforme. « Il s’agit donc d’une mesure obligatoire, au même titre qu’apporter ses affaires à l’école et le respect de différentes consignes, souligne la rectrice Sophie Béjean. Mais si des parents refusent le port de l’uniforme pour leurs enfants, il y aura comme toujours en cas de problème, une phase de dialogue, avant des mesures éducatives, voire disciplinaire. Comme pour toute consigne inscrite au règlement intérieur des établissements ».

A l’école de la Chevalière, tous les enfants ont respecté le nouveau code vestimentaire, ce lundi. Les questions des parents concernent surtout les éventuels achats de vêtement supplémentaires afin de compléter le trousseau si les enfants abîment leurs affaires ou grandissent trop vite. « Le cas échéant, ils pourront se fournir dans le même établissement que celui qui nous a fourni ces habits, évoque le maire de Béziers. A leur charge cette fois, mais à des tarifs très intéressants puisque notre fournisseur s’est engagé à les vendre à un prix identique que celui que nous avons négocié pour cette première fourniture. »