Les soutiens de Kiev à l’Elysée, alerte orange crues et avalanche mortelle

Alors que le conflit en Ukraine a passé le cap des deux ans ce week-end, l’Élysée veut « envoyer le message clair à Poutine qu’il ne l’emportera pas ». Une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement, en majorité européens, vont donc dans cette optique se réunir ce lundi à Paris pour réaffirmer leur unité et leur soutien à Kiev.

La grande majorité des dirigeants européens, dont le chancelier allemand Olaf Scholz et le président polonais Andrzej Duda, seront présents à cette réunion, qui sera ouverte par une intervention en visioconférence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Si de nouvelles annonces d’aide ne sont pas prévues, les participants vont examiner les moyens de « faire mieux et de manière plus décisive », alors que Kiev a affirmé dimanche que la moitié des armes occidentales promises sont livrées en retard.

La journée de ce lundi s’annonce pluvieuse pour de nombreux départements. Dans son bulletin du matin, Météo-France a maintenu en vigilance orange crues le Pas-de-Calais et la Gironde. Les météorologues prévoient d’importantes crues à la confluence Garonne-Dordogne (Gironde), ainsi que pour plusieurs cours d’eau du Pas-de-Calais (Hem, Aa, Lys amont – Laquette, Canche). Les Deux-Sèvres ont, elles, été rétrogradées en vigilance jaune.

C’est un drame au bilan particulièrement lourd. Dimanche, peu avant 13 heures, une avalanche s’est déclenchée dans le Val d’Enfer perché au-dessus du Mont-Dore, dans le massif du Sancy, au nord du parc naturel régional des Volcans d’Auvergne. Elle a coûté la vie à quatre alpinistes, dans cette station de ski à environ 1.600 mètres d’altitude dans le Puy-de-Dôme. « On est en train de rechercher l’identité des victimes et leur âge », a annoncé le maire Sébastien Dubourg.

Sept alpinistes, dont un guide, progressaient dans une zone de hors-piste lorsqu’ils ont « été pris dans la coulée » et ensevelis. Trois ont été légèrement blessés. Ils ont ensuite été hospitalisés. Le groupe encordé au moment des faits se composait de deux autres personnes qui ont échappé à l’avalanche et ont donné l’alerte.