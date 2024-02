Colère au Salon, drame en Auvergne et faux espoir de trêve… Notre récap'

Week-end chargé sur les autoroutes de l’info… De Busan (Corée du Sud) à la Porte de Versailles, en passant par le Puy-de-Dôme, retour sur les 48 dernières heures en cinq points.

1. Macron chahuté au Salon de l’agriculture

Treize heures de visite pendant lesquelles le Président a dégusté. La venue d’Emmanuel Macron au Salon de l’agriculture n’a pas été de tout repos. L’image qui restera est celle de CRS boucliers en main tentant de contenir 300 à 400 agriculteurs en colère qui réclament la démission du président.

Dans un débat improvisé de deux heures, celui-ci a promis un recensement des exploitations nécessitant des aides de trésorerie d’urgence et a redit que la France n’interdirait plus de pesticides plus vite que ses voisins européens. Alors que le président du RN Jordan Bardella visitait le salon le lendemain, Emmanuel Macron a profité du Salon pour fustiger son programme, dénonçant un « projet de décroissance et de bêtise » qui consisterait à « sortir de l’Europe ». Il a finalement donné rendez-vous aux représentants syndicaux après le Salon, qui durera jusqu’au 3 mars.

2. A Gaza, un espoir de trêve vite douché

Pendant une heure, l’espoir a réapparu. Soit entre 15h40, dimanche, moment où nous annoncions à la suite de l’AFP que les négociateurs avaient trouvé un terrain d’entente pour une trêve à Gaza, et 16h50 où les extraits de l’entretien de Benjamin Netanyahu à la chaîne américaine CBS ont soufflé le froid. « La victoire totale est à notre portée, non pas d’ici quelques mois, mais d’ici quelques semaines, quand nous commencerons l’opération », a dit le Premier ministre israélien. Rafah est le « dernier bastion » du Hamas à ses yeux et il est déterminé à y lancer une offensive terrestre afin de vaincre le mouvement islamiste palestinien et libérer les otages détenus à Gaza.

« Si nous avons un accord [sur une trêve], cela sera d’une certaine manière retardé, mais cela arrivera », a-t-il indiqué à propos de cette offensive.

3. Avalanche mortelle dans le Puy-de-Dôme

Les drames y sont moins fréquents que dans les Alpes mais la montagne reste dangereuse, où qu’elle soit située. Quatre personnes ont perdu la vie ce dimanche près du Mont-Dore, et trois autres ont été légèrement blessées dans une avalanche.

« C’est une tragédie », a décrit la préfecture du Puy-de-Dôme expliquant que les sept victimes, « un groupe d’alpinistes accompagné d’un guide » étaient encordées au moment de l’avalanche et « ont été ensevelies » par le glissement du manteau neigeux. L’avalanche s’est déclenchée un jour de fort enneigement sur le domaine skiable avec jusqu’à 50 centimètres de neige dure et compacte en altitude.

4. Les César sacrent Justine Triet

Ce n’est que la deuxième fois en 49 éditions que les César décernent le trophée de la meilleure réalisation à une cinéaste. Une belle récompense pour Justine Triet dont le film Anatomie d’une chute remporte six trophées, notamment celui du meilleur film.

La cérémonie a surtout été marquée par le discours de Judith Godrèche qui a été ovationnée pour avoir appelé la « curieuse famille » du cinéma français à « dire tout haut » la réalité des violences sexistes et sexuelles dans ce milieu. Le lendemain, l’actrice de 51 ans a enfoncé le clou auprès du Parisien. « J’attends de vraies mesures pour que les actrices, acteurs, techniciennes, techniciens, puissent travailler en sécurité », a-t-elle déclaré. « Pour moi, l’étape suivante, c’est de m’entourer de gens et de réfléchir à des solutions concrètes. Je continuerai, je ne lâcherai pas. »

5. Les pongistes ramènent l’argent

Il y avait foule ce midi sur notre site pour suivre en live la finale des championnats du monde de tennis de table à Busan. Suivre la finale, mais surtout suivre les Français, Alexis et Félix Lebrun et Simon Gauzy, auteurs d’un parcours remarquable en Corée du Sud. Face aux redoutables Chinois, ils ont finalement perdu 3-0 mais l’essentiel était ailleurs. C’est seulement la troisième médaille d’argent mondiale du tennis de table tricolore et elle intervient 27 ans après la dernière, remportée entre autres par Jean-Philippe Gatien.