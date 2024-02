La Gironde, le Pas-de-Calais et les Deux-Sèvres en vigilance orange crues

Beaucoup de pluie et du vent. Alors que le mauvais temps s’est invité sur toute la France ce week-end, la journée de lundi ne s’annonce guère plus réjouissante avec un nouvel épisode pluvieux qui s’annonce sur une grande partie du pays. En raison d’importantes crues prévues sur la Sèvre-Niortaise et la Canche et des débordements à la confluence Garonne-Dordogne lors des pleines mers, Météo-France a placé les départements des Deux-Sèvres, du Pas-de-Calais et de la Gironde en vigilance orange.

🔶 3 départements en Orange (https://t.co/CSYEovTI83) pic.twitter.com/cY7wDEDyAr — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 25, 2024

La dépression circulant sur la France s’accompagnera également d’un fort vent de nord à nord-est le long des côtes de la Manche et d’un fort vent de nord sur la façade atlantique. Les fortes vagues associées pourront aussi engendrer des submersions par franchissements de paquets de mer sur les zones exposées du littoral de la Manche et de l’érosion sur le littoral du Golfe de Gascogne, indique encore l’opérateur météo.

De la pluie aux quatre coins du pays

A l’est du Rhône et en Corse, le temps restera couvert et pluvieux avec de la neige à partir de 1200 m sur les Alpes. Les précipitations seront assez continues et ne faibliront qu’en cours de nuit suivante, avec un abaissement de la neige vers 800/900 m sur les Alpes du sud. Les cumuls de précipitations sur la journée pourront aller localement jusqu’à 80 à 100 mm sur le littoral des Alpes-Maritimes.

Un retour pluvieux s’installera par ailleurs en journée de la Bretagne vers les Hauts-de-France en passant par la Normandie, il gagnera les Pays de la Loire et l’Île-de-France en cours d’après-midi.