Une progression inquiétante ? Les signalements d'« incidents graves » dans les écoles publiques, collèges et lycées publics et privés, principalement des violences verbales et physiques, ont augmenté en 2022-23 par rapport à l’année précédente, selon les statistiques du ministère de l’Education nationale.

Selon une note officielle consultable en ligne vendredi, « les chefs d’établissement du second degré (collèges, lycées) ont déclaré en moyenne 13,7 incidents graves pour 1.000 élèves » en 2022-23, contre 12,3 l’année précédente. Les trois quarts de ces incidents sont signalés au collège, un chiffre assez stable au regard des années précédentes.

Concernant les écoles publiques (maternelles, élémentaires, primaires), le nombre de signalements atteint 4,6 incidents graves pour 1.000 élèves en 2022-23 contre 3,0 l’année précédente, selon ce document. Un taux en hausse constante ces dernières années puisqu’il était de 2,8 en 2020-2021 et de 2,4 en 2018-19.

A noter que, dans les écoles publiques, si les élèves sont impliqués comme auteurs six fois sur dix, les familles le sont dans « 30 % des cas », relève la note pourtant sur 2022-23.

Ces « incidents graves » recouvrent des événements très différents (atteinte à la laïcité, port d’armes blanches, vols, consommation d’alcool ou de stupéfiants…), mais sont d’abord des violences verbales : 43 % de l’ensemble des signalements dans les écoles publiques et dans les collèges et lycées publics et privés.

Les violences physiques, elles, « représentent 40 % du total dans les écoles » mais « sont moins importantes dans les collèges et lycées (24 %) », souligne la note.

La part des incidents motivés par le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie ou l’homophobie est par ailleurs en hausse notable dans les collèges et lycées, représentant en 2022-23 8 % des incidents contre 4 % l’année précédente.