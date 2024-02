La Banque alimentaire a vu le nombre de bénéficiaires exploser

Depuis sa nomination à la tête de la Fédération française des banques alimentaires (FFBA) en 2016, Laurence Champier a déjà dû faire face à des crises successives : Covid-19, inflation, explosion du prix de l’énergie… Confronté à une hausse continue du nombre de personnes en situation de précarité, son réseau doit faire face à l’explosion de la demande. Ce lundi, sa fédération présentera au Salon de l’agriculture les résultats de son étude portant sur la santé et les habitudes alimentaires des personnes accompagnées. Le principal chiffre peut paraître affolant tant il semble ne jamais vouloir s’arrêter de grimper.

En 2023, le nombre de personnes bénéficiant de l’aide alimentaire a encore progressé de 8 %, portant la hausse à 35 % sur quatre ans. Contrairement à d’autres structures, le réseau des banques alimentaires a fait le choix de continuer à accueillir de nouvelles associations. « On cumule les crises. Et avec l’inflation, l’alimentation est devenue le deuxième poste de dépenses des ménages derrière le logement. Le problème, c’est qu’elle devient la variable d’ajustement du budget », s’inquiète Laurence Champier.

Ce que la directrice veut souligner, c’est que bon nombre de familles françaises doivent désormais faire le choix de manger, ou pas. Dans cette étude révélée en avant-première par 20 Minutes, on apprend par exemple que plus d’un tiers des répondants ne mangent que deux repas par jour ou moins, soit par manque de moyens, soit par manque d’équipement. Imaginez : un foyer sur dix vit sans plaque de cuisson et 6 % n’ont pas de réfrigérateur.

L'étude menée par la Fédération des banques alimentaires révèle la difficulté croissante des ménages à se nourrir. - FFBA

Pour les plus précaires, l’aide alimentaire demeure vitale et constitue leur seul espoir de manger de la viande ou des œufs. Mais les associations le disent toutes. Depuis quelques années, elles font face à une baisse des quantités. Certains bénévoles critiquent aussi le manque criant de diversité des produits donnés. Dans une enquête réalisée auprès de plusieurs associations, 20 Minutes a pu constater que bon nombre de produits donnés par les supermarchés s’apparentaient à de la malbouffe. « On a souvent des sandwichs triangle ou des salades », assure la responsable d’une épicerie étudiante en Bretagne. Lors de nos reportages, on a également vu un paquet de sodas, de chips ou de chocolats industriels atterrir dans les mains des bénévoles. « Oui, il y a des enseignes qui sont mauvaises et qui le resteront. Mais elles sont minoritaires », tempère Benoît Colona-Ceccaldi, responsable du service hygiène et sécurité des aliments à la Fédération française des banques alimentaires.

La santé des bénéficiaires, une priorité

En 2020, son réseau a lancé des ateliers baptisés « Bons gestes et bonne assiette » afin de partager avec les personnes accueillies des conseils et astuces pour mieux manger avec un petit budget. Selon l’étude rendue publique ce lundi, il y a urgence à agir pour préserver la santé des personnes en situation de précarité. Un quart des personnes interrogées estime que leur état de santé est « mauvais » ou « très mauvais » avec une prévalence à l’obésité et au diabète (15 % contre 5 % pour la moyenne nationale). « On accompagne 2,54 millions de personnes en France et notre objectif, c’est de développer à la fois l’accompagnement social et une aide alimentaire la plus diversifiée et équilibrée possible », rappelle Laurence Champier.

Pour diversifier les dons alimentaires et faire face à la baisse des donations, les associations tentent de trouver d’autres moyens de s’approvisionner, notamment en nouant des partenariats avec des agriculteurs. Plus récemment, la FFBA a signé des conventions avec des entreprises de l’agroalimentaire capables de s’engager sur le long terme. C’est le cas avec la société Vivescia (marque Francine), qui a accepté de « réserver » une partie de sa production de blé, ou de la marque Nestlé, dont certaines marques produisent une matinée par mois des produits à destination des banques alimentaires. « Notre problème, c’est que nous sommes en bout de chaîne et que nous subissons les à-coups du marché. Quand certains produits comme l’huile flambent, on n’en a plus », rappelle la directrice Laurence Champier.

Laurence Champier dirige la Fédération des banques alimentaires depuis 2016 et a pu constater l'explosion du nombre de bénéficiaires en huit ans. - F. Beloncle

Et la situation ne semble pas pouvoir s’améliorer. Pire, elle risque de perdurer pour certains publics fragilisés. « Normalement, l’aide alimentaire doit être ponctuelle. Mais quand on accueille de plus en plus de personnes retraitées, on sait qu’on va les accompagner pendant des années ». Et tenter de répondre à leur faim. Jusqu’à la fin.