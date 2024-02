Mais qui a bien pu voler la cloche en bronze d’un village alsacien ?

Elle ne passera pas Pâques à la maison. Une cloche en bronze qui était en cours d’installation pour orner l’une des entrées de la commune, sur un rond-point d’Epfig en Alsace (Bas-Rhin), a disparu. Volée mystérieusement entre 3 heures et 6 heures du matin dans la nuit de dimanche à lundi.

Le maire de la ville, Jean-Claude Mandry, a porté plainte auprès des gendarmes et lance un appel à témoins sur la page Facebook de la commune, avec le faible espoir de la retrouver. « Cela fait dix ans qu’elle était bien en vue, à un autre endroit, sans jamais disparaître », raconte le maire à 20 Minutes.

Pour l’heure, l’élu, un retraité de la Poste, n’a toujours pas de nouvelle de sa cloche, qu’il pense avoir été volée par des « professionnels ». « Parce que, à cette vitesse-là et son poids, c’est une petite cloche mais qui faisait au moins plus de 200 kg. Il fallait au moins être quatre pour la déplacer, ils l’ont peut-être même déjà fracassée pour pouvoir la fondre. On l’a signalé aux gendarmes au cas où, par recoupement des fois. Je ne pense pas qu’on la retrouve, mais sait-on jamais ! »

Valoriser le patrimoine

La cloche, fendue, avait été remplacée dans les années 1980. Présentée dans un endroit pendant des années, « elle était bien visible à l’époque et cela ne posait pas problème », assure le maire. Elle était stockée dernièrement dans l’atelier communal puisque l’ancien presbytère où elle avait été exposée auparavant a été cédé par la commune pour une réhabilitation. La cloche devait être valorisée et à nouveau exposée, pourquoi pas sur le giratoire. « Un dispositif d’arrimage avait été mis en place et ça devait être complété par d’autres travaux qui auraient sécurisé le tout. C’est ce qu’on voulait faire mais maintenant voilà, elle est partie ! », regrette l’édile.

A ce jour, reste un maire déçu qui « n’a aucune idée de qui a pu faire le coup ». « Ils n’ont pas laissé de cartes de visite hein ! », s’indigne le maire, également en colère de voir que les agents communaux ont reçu une salve de « reproches et des propos outranciers » sur la page Facebook de la commune. Des commentaires suggérant qu’ils étaient « des rigolos » et qu’il « fallait virer ceux qui étaient à l’origine » de cette idée.

« Ça, je ne peux pas laisser faire, c’est inacceptable de mettre nos agents communaux en défaut », explique Jean-Claude Mandry qui, de rage, a posté un nouveau communiqué à l’attention directe de ceux qui avaient posté ces commentaires. « Malheureusement, de nos jours, il faut désormais cacher le patrimoine et puis c’est tout, au lieu d’en faire profiter un maximum de gens, conclut le maire. Ces vols, on peut le regretter, sont l’apanage de toutes les communes. »