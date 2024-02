A 70 ans, cette enseignante est trop vieille et ne peut plus être payée

Elle a accepté de reprendre l’enseignement « pour rendre service ». Alors chaque matin, Andrée Moign se lève à 6h30 pour être à l’heure à l’école Notre-Dame-des-Victoires. Basé à Landivisiau (Finistère), l’établissement galère depuis un an et demi à pourvoir le poste d’enseignant bilingue français breton pour la classe de CP CE1 et CE2. Après des défections en cascade, l’école privée avait décidé de faire appel à Andrée Moign, enseignante à la retraite. Arrivée courant janvier, l’expérimentée institutrice donnait entière satisfaction à la direction de l’école et aux parents d’élèves. Le problème, c’est qu’Andrée est âgée. Trop âgée, même aux yeux du rectorat. Le 1er février, jour de ses 70 ans, l’enseignante a appris qu’elle ne pourrait plus être payée par le rectorat en raison de son âge.

Partout en Bretagne, les écoles en filière français breton cherchent des enseignants bilingues mais la pénurie est grande. - C. Allain/20 Minutes

Cette décision, rendue publique dans un article du Télégramme, est ouvertement critiquée par les parents d’élèves, qui ont tenté, en vain, de joindre le rectorat pour obtenir des explications. « Depuis un an et demi, nos enfants ont connu sept enseignants. Sept ! Vous imaginez ? Nous, tout ce que l’on demande, c’est de la stabilité. Et avec Andrée, on l’avait trouvée. Je ne comprends pas que l’on ne puisse pas faire des exceptions, surtout quand on voit la pénurie d’enseignants », témoigne Nadine Pellen, mère d’élève et représentante de la fédération Divaskell engagée dans l’enseignement du breton. Partout dans la région, les enseignants bilingues sont recherchés.

La direction « a agi sans accord »

Sollicité, le rectorat de Bretagne précise que « la limite d’âge est fixée à 67 ans » pour l’emploi des contractuels dans le service public, sauf pour quelques professions comme les médecins du travail. Dépassant la limite, l’enseignante avait pu continuer à enseigner grâce à une dérogation valable jusqu’à ses 70 ans. « Au-delà de cette date anniversaire, il n’est pas possible de prendre administrativement et financièrement en charge un enseignant. Ces informations ont été données à la direction de l’école lors de la réalisation du contrat, en temps et en heure », répond le rectorat, qui précise que « la direction de l’école a agi sans accord de la Direction diocésaine de l’enseignement catholique et du rectorat ». « Le problème, c’est qu’on ne nous propose aucune autre solution », tempête Nadine Pellen.

Depuis le 1er février, Andrée continue d’enseigner mais elle est payée par l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC, l’équivalent des fédérations de parents d’élèves dans le public). Les parents d’élèves ont lancé une cagnotte en ligne pour récolter des fonds en vue de rémunérer l’enseignante. A l’aube des vacances d’hiver, ni les enfants ni leurs parents ne savent s’ils reverront Andrée à la rentrée.