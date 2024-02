Cinq ans après l’attentat, quelles traces restent-ils à Strasbourg ?

La porte a été changée et le crépi refait. Le 74, rue du Lazaret ne porte plus les signes de l’assaut final. Longtemps, des traces de balle en parsemaient l’entrée. C’est à l’entrée de ce petit immeuble que Cherif Chekatt a été tué le 13 décembre 2018. Après deux jours de traque intense, trois policiers ont abattu le terroriste de l’attentat de Strasbourg.

Un point final à ce triste chapitre ? Loin de là. Cinq ans après, la capitale alsacienne porte encore les marques de cette soirée du 11 décembre. Cinq personnes ont été tuées et dix blessées lors de la déambulation du meurtrier en plein marché de Noël. Une quinzaine de minutes juste avant 20 heures pendant lesquelles il a agi au hasard.

Une stèle place de la République

Dans une petite rue touristique, devant un magasin, à quelques mètres du grand sapin, à la sortie d’un restaurant puis d’un café… Cherif Chekatt a frappé n’importe où et contre n’importe qui. De quoi semer la terreur et rassembler, aussi, les citoyens les lendemains. Bougies, bouquets, ils ont été nombreux à venir se recueillir et rendre hommage aux victimes dans leur ville chérie devenue martyre.

Aujourd’hui, une stèle atteste de ce souvenir. Une petite cage en verre avec, à l’intérieur, les silhouettes noires de la cathédrale et d’autres monuments de Strasbourg. Elle a été installée un an après les faits sur la place de la République, et des commémorations ont lieu à chaque funeste anniversaire. Ailleurs, une trace de balle est encore visible à proximité du bar « Les savons d’Hélène », où deux musiciens avaient tenté de désarmer le terroriste.

« De nombreux blessés psychiques »

Mais les traces laissées ne sont pas que matérielles. Physiques pour les victimes blessées qui ont pu être sauvées. Morales pour les familles endeuillées. Beaucoup auront l’occasion de le dire à compter de ce jeudi et pendant plus d’un mois devant la cour d’assises spéciale de Paris. Pas avant. « Ils ont envie d’appréhender le procès dans une sérénité intérieure et être très concentrés », explique maître Arnaud Friedrich, qui représentera 13 parties civiles.

La réponse est la même chez SOS France victimes 67, l’association référente désignée par la justice pour accueillir les victimes de ce fameux attentat. La première année, 1.739 y ont eu recours, contre 460 la seconde. Des chiffres qui disent beaucoup des marques laissées par ce terrible 11 décembre 2018. « Il y a eu de nombreux blessés psychiques », confirme sa directrice générale, Faouzia Sahraoui. « Il y a ceux qui n’ont pas pu reprendre leur travail et ne sont plus employables, ont dû déménager plusieurs fois, ont fait des tentatives de suicide. Certains ont encore beaucoup d’attente, et peut-être que le procès permettra d’y répondre. Mais ce n’est pas sûr du tout qu’ils pourront tourner la page. »

L'entrée du 74, rue du Lazaret à Strasbourg, où Cherik Chekatt a été abattu. - T. Gagnepain

« A quelques secondes près, j’aurais pu le croiser »

De nombreux Strasbourgeois l’avouent : à chaque marché de Noël, ils ne peuvent s’empêcher « d’y penser ». Pire, certains Alsaciens ne mettent « plus les pieds » dans la ville à cette période de l’année. « Mes enfants non plus », précise Tatiana, qui avait entendu plusieurs détonations ce soir-là. Cherif Chekatt n’était alors qu’à quelques dizaines de mètres d’elle.

« A quelques secondes près, j’aurais pu le croiser », confie-t-elle, encore marquée. Des séances chez un psychologue lui ont permis d’avancer mais le souvenir revient parfois. « J’étais déjà parano mais maintenant, je le suis encore plus. Je ne peux pas me considérer comme victime mais j’ai vécu un traumatisme sonore et psychologique. » Signe que l’attentat de Strasbourg est loin d’être oublié.