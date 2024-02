C’est sans doute l’un des plus grands scandales que les associations d’aide alimentaire ont eu à gérer. En 2019, une vaste escroquerie avait vu 780 tonnes de « faux steaks hachés » être livrées à la Banque alimentaire, la Croix-Rouge, aux Restos du cœur et au Secours populaire français.

Par « faux », on entend que les steaks étaient composés d’un joyeux mélange de peau, de gras, de mixture d’amidon et de soja. Achetés par FranceAgriMer dans le cadre d’un immense appel d’offres évalué à plus de cinq millions d’euros, ces steaks avaient rapidement été retirés des dons par les associations, qui avaient elles-mêmes financé des analyses de composition.

La révélation de cette gigantesque fraude avait provoqué un tollé et jeté un véritable discrédit sur ces produits « bas de gamme » distribués aux plus pauvres avec des fonds européens. Pourtant, quatre ans après ces faits, aucun des protagonistes impliqués n’a été sanctionné. Ni l’État français, ni les deux entreprises qui servaient d’intermédiaires (Marcel Proux et Voldis), ni le fournisseur polonais (Biernacki), qui continue de travailler sans être inquiété.

La viande devenait rapidement marron

Les fameux « faux steaks » sont pourtant restés longtemps dans les chambres froides des associations, qui ne comprenaient pas pourquoi la viande congelée devenait si vite marron. C’est en découvrant les analyses des laboratoires qu’elles ont saisi l’étendue du problème. « On a dû les garder une année je pense, ce qui n’était pas sans poser des problèmes logistiques », se souvient Laurence Champier, directrice de la fédération des Banques alimentaires. Les quatre fédérations avaient porté plainte.

Que sont devenus les fameux steaks ? Ils ont été détruits car jugés non conformes à la réglementation. Censés ne contenir que du muscle, les fameux steaks étaient faits à partir « de l’estomac, des amygdales, du cartilage, des cœurs de bœuf, du soja, de l’amidon et des morceaux de viande déjà transformés », avait détaillé Fabien Gay, sénateur (CRCE-K) de la Seine-Saint-Denis.

En France, seuls les steaks hachés surgelés peuvent être donnés aux bénéficiaires de l'aide alimentaire. La viande fraîche est jugée trop fragile pour être distribuée. - F. Durand/Sipa

Le sénateur était à la tête de la mission parlementaire qui avait dézingué FranceAgriMer, jugé responsable d’avoir passé une commande peu regardante sur le plan qualitatif. « Personne ne peut aujourd’hui déterminer l’origine de la viande contenue dans les steaks hachés distribués dans le cadre du marché public incriminé », fustigeait le rapport. Le principal responsable de cette fraude massive est sans doute à trouver du côté de la Pologne et de l’industriel Biernacki, qui avait fourni les 780 tonnes de « viande ». A ce jour, l’enquête ouverte par le parquet européen n’est toujours pas bouclée. « Les investigations se poursuivent. Et nous ne pouvons rien dire de plus à ce jour, pour ne pas mettre en péril les procédures et leurs résultats », répond sobrement le parquet sollicité par 20 Minutes.

FranceAgriMer, qui se pose en victime dans ce dossier, a porté plainte. « A sa demande, l’établissement a effectivement été entendu, en tant que partie civile, par le parquet européen », assure l’institution.

« Je ne savais rien, je suis moi-même victime »

La répression des fraudes françaises avait, elle aussi, mis son nez dans ce dossier mais les auditions réalisées n’ont pour l’heure rien donné. « Je vais vous dire ce que j’ai toujours dit. Je ne savais rien. Dans cette affaire, je n’avais qu’un rôle d’intermédiaire. Je suis moi-même victime parce que je n’ai pas été payé. Pour moi, c’est plutôt du côté de FranceAgriMer qu’il faudrait aller regarder », explique Hervé Proux, ancien patron de la société Marcel Proux qui avait négocié ce marché.

S’il a liquidé sa société, le dirigeant pourrait tout de même s’exposer à des sanctions si le parquet européen décidait de le mettre en examen. L’ex-patron de l’énigmatique société bretonne Voldis est également concerné. Impliquée dans cette vaste arnaque, la société de négoce qui était immatriculée dans une maison individuelle de Loudéac a également été liquidée par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc en septembre 2022.

« J’ai l’impression que vous ouvrez le parapluie ».

Audition de la DGCS, la DGCCRF et FranceAgrimer sur l'affaire des "faux steaks hachés" au Sénat. pic.twitter.com/iaJ02JBxWN — Fabien Gay (@fabien_gay) July 3, 2019

FranceAgriMer consacre chaque année trois équivalents temps plein (ETP) à la réalisation et à l’analyse des contrôles en entrepôts et en entreprises. Il faut y ajouter 300.000 euros de dépenses par an pour contrôler les 85 millions d’euros de denrées achetées. « Ces moyens sont clairement insuffisants », taclaient les parlementaires dans leur rapport.

Un renforcement des contrôles sanitaires

Depuis cette affaire, les associations saluent cependant certaines avancées dans les contrôles sanitaires qui sont menés. Au lieu d’être réalisés à l’arrivée dans les associations, les contrôles sont désormais menés en amont de la livraison.

C’était l’une des recommandations de la mission parlementaire, qui conseillait de « renforcer considérablement le dispositif de contrôles sanitaires et de lutte contre la fraude sur les denrées distribuées en lieu et place d’un contrôle administratif disproportionné pesant sur les associations aujourd’hui ».