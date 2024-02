Tina Fetner, professeure de sociologie à l’université McMaster au Canada, a mené en 2022 une étude sur la sexualité des femmes s’identifiant comme féministes. A travers ces travaux, elle s’est demandé si ces dernières étaient plus épanouies que le reste de la population féministe. En livrant ses conclusions ce mardi dans The Conversation, elle a expliqué avoir choisi ce thème en réaction au stéréotype de la femme en colère qui ne pourrait avoir une sexualité satisfaisante.

Pour mener à bien son étude, Tina Fetner a interrogé un échantillon représentatif de 2.303 adultes au Canada. Elle a ensuite analysé les réponses des 1.126 femmes qui ont participé à l’étude. Elles devaient répondre à des questions sur « leurs activités sexuelles, seules ou avec un partenaire ». Bilan : « les femmes qui s’identifiaient comme féministes et non-féministes déclaraient toutes deux des niveaux élevés de satisfaction sexuelle », a indiqué la sociologue.

De la tendresse dans les rapports sexuels

Mais les premières étaient plus nombreuses à indiquer que leur dernier rapport sexuel avait entre autres été constitué de câlins et de baisers. C’était ainsi le cas de 68 % des féministes mais de seulement 57 % des non-féministes. Pour l’universitaire, « ces données suggèrent que les féministes ne sont pas tristes et solitaires, mais qu’elles s’engagent dans des relations sexuelles amoureuses et agréables dans une plus large mesure que les non-féministes ». Ce qui ferait la différence ? Le clitoris.

Les femmes féministes ont davantage recours à une forme de sexe oral donnée par leur partenaire, 38 % contre 30 % pour les non-féministes. Cette attention au clitoris serait plus forte dans les relations avec une femme féministe que dans une relation hétérosexuelle avec une femme non-féministe. Cette dernière pourrait en effet avoir davantage tendance à chercher à privilégier le plaisir de l’homme, la stimulation clitoridienne n’étant alors considérée que comme un préliminaire.