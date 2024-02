Coincée aux confins du Nord et du Pas-de-Calais, perdue au milieu des champs, Hantay a tout pour être une petite commune tranquille. Mais le quotidien de ses 1.200 habitants, et surtout de son maire, n’est plus si paisible depuis que des squatteurs se sont installés dans un logement social du bailleur 3F. Samedi, ils étaient une dizaine à prendre à partie l’élu et une adjointe, venus en repérage pour un chantier situé près de leur squat.

Deux jours après l’événement, les habitants d’Hantay ont diffusé un tract dans la commune pour montrer leur soutien au maire. Le fascicule résume ainsi les faits : « Notre maire, Jacques Montois, accompagné d’une adjointe, s’est fait agresser verbalement par un groupe d’individus du village. Le maire a été insulté, menacé de mort ainsi que sa famille. Les individus ont également proféré des menaces de viol sur son épouse et d’atteinte à ses biens », décrit le tract, signé par « des habitants révoltés ».

La démission du conseil municipal dans la balance

Dans la presse locale, l’élu explique que le groupe d’individus en question n’est autre qu’une bande de squatteurs qui a investi, il y a quelques mois, un logement social géré par le bailleur 3F. « Une famille connue et archi connue » des gendarmes assure Jacques Montois à la Voix du Nord. Lui, de son côté, n’était pas venu pour cela puisqu’il effectuait simplement un repérage agrémenté de photos pour un chantier d’élagage d’arbres qui doit être lancé bientôt.

Face à la virulence des squatteurs, le maire et son adjointe ont battu en retraite. Tous deux ont ensuite déposé plainte auprès de la gendarmerie. Néanmoins, au vu de la longueur des procédures d’expulsion, l’élu a mis dans la balance la démission de son conseil municipal, espérant que cela fasse avancer les choses. « Je n’ai pas signé pour ça, […] là c’est trop, s’il y a un choix à faire, je préserverai ma famille », a déclaré Jacques Montois à France 3.

« Dans ce contexte il est important que tous les habitants du village réagissent et apportent leur soutien à notre maire, afin de ne pas laisser s’installer des zones de non-droit dans la commune », insistent les « habitants révoltés » dans leur tract. Une manifestation de soutien à l’équipe municipale est prévue, dimanche, devant la mairie.