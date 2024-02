« C’est insupportable »… Le débat sur les cloches des églises fait du bruit

À La Garde-Freinet, dans le Var, c’est une grande décision qui va se jouer ce lundi. Le maire a invité les habitants à s’exprimer sur les nuisances sonores qu’ils subissent la nuit, pour décider (ou non) de couper (ou non) le sifflet au clocher de minuit à 5 heures du matin. Une consultation après laquelle le maire prendra la décision finale.

Il est vrai qu’avec le bruit du carillon, c’est un peu quitte ou double. Pour certains, cela ne dérange absolument pas ou ça rappelle l’enfance. Pour d’autres, le bruit des cloches est un véritable enfer. Emilien est de ceux-là, lui qui vit à Sartrouville, dans les Yvelines, depuis dix ans. « J’habite dans une rue située près d’une paroisse, j’entends le clocher tous les jours, à n’importe quelle heure… Je n’en dors pas la nuit », raconte notre internaute qui a répondu à notre appel à témoignages.

« Nous l’avons signalé à la mairie plusieurs fois »

Il faut dire que dans les villages, certaines églises sonnent leurs cloches de très nombreuses fois. Initialement à 7 heures, à midi, puis à 19 heures, mais lors de la tradition de l’Angélus, ou « prière de l’ange », le carillon peux retentir 70 fois plus. Au grand désarroi de certains habitants. « Chez moi les cloches sonnent toutes les heures, deux fois, puis toutes les demi-heures. À 7 heures, puis à 22 heures. C’est insupportable ! Nous l’avons signalé à la mairie plusieurs fois, mais rien n’y fait », raconte à son tour Patricia, qui met le doigt sur la question de la réglementation.

Il est, en effet, important de rappeler que la loi du 9 décembre 1905 dite de la « séparation des Eglises et de l’Etat » garantit « le libre exercice des cultes ». « L’intérêt de l’ordre public » est le seul élément cité pour y opposer des « restrictions ». Et dans ce cas-là, l’article 27 souligne que « les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président de l’association culturelle, par arrêté préfectoral ». Il est également indiqué que « lorsque l’utilisation des églises correspond à une manifestation religieuse, comme une messe, un enterrement, ou encore l’Angélus, elle relève d’une liberté de culte ». Impossible alors de l’entraver, et donc de s’opposer aux sonneries religieuses.

« Faire taire les cloches la nuit relève du bon sens ! »

« Comment dans un pays se disant laïc peut-on imposer un culte à la population ? », se questionne Emilien. Tout comme certains des 1.811 habitants de La Garde-Freinet, qui évoquent également les préjudices « subis ». « Faire taire les cloches la nuit relève du bon sens ! J’habite à Pignans depuis quatre ans. Nous sommes au centre-ville et la cloche de l’horloge sonne toutes les heures et les demi-heures. Le pire étant l’été car il est impossible de dormir les fenêtres ouvertes et il nous est impossible d’installer la climatisation car il est interdit de mettre un compresseur sur la façade des vieilles maisons de village, explique longuement à 20 Minutes Pierre, qui a écrit à son maire.

Le Varois poursuit : « notre maire nous a répondu poétiquement que la campagne ne serait pas la campagne sans le chant du coq ou les cris des enfants à la récréation… Comme il ne vit pas en centre-ville, il n’a visiblement pas du tout compris la différence entre le coq qui chante une fois le matin et être dérangé 365 nuits toutes les demi-heures. C’est insupportable. » Même son… de cloche du côté de Vincent, qui vit en Sud Gironde et à 50 m du clocher : « Il est vrai que les trois, quatre, cinq coups répétés deux fois, le petit coup de cloche de la demi-heure ainsi que l’Angelus à 7 heures, ça devient une crispation quotidienne. »

Reste alors ces Français qui n’imaginent pas faire sans ça ce doux « bruit de nos campagnes ». Comme Miodrag et Magali qui estiment que les cloches font « partie intégrante du patrimoine culturel français » et qu’il ne « faut surtout pas y toucher, ni les remettre en question ».

« La cloche ne sonne pas assez à mon goût »

Pour Pauline l’Ardéchoise pas besoin d’horloge à la maison, le bruit du carillon lui permet de savoir l’heure qu’il est : « les cloches rythment mes journées, sans ce tintement joyeux je trouve que le village est triste et morose. » « C’est magnifique à entendre dans un village ! », abonde simplement William. « La cloche, c’est la vie et celle de mon église ne sonne pas assez à mon goût », ajoute carrément Danièle, habitante du Chesnay.

Et si Jean-Christophe se rappelle avec émotion le bruit de l’église Sain-Michel à Saint-Brieuc « l’un des très agréables souvenirs de jeunesse » de ses enfants, Fabien cite celle de Saint-Sernin, à Toulouse. Et Valdom, « bercé » par le bruit des églises, de lâcher : « ceux qui ne sont pas contents n’ont qu’à repartir habiter à côté d’un carrefour routier. »