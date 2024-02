«Joyeux anniversaire, ça te fait enfin… 5 ans (ou 6, ou 7…) ! » Cette petite blague, un peu lourde, de nombreuses personnes nées le 29 février y ont droit tous les quatre ans. Qu’elles se réjouissent : ça va être le cas ce jeudi, car 2024 est un millésime bissextil.

Au moins, cette fois, toutes pourront souffler une bougie de plus en ce Jour J, ce qui n’est pas le cas les trois années précédentes. Deux écoles s’opposent alors : célébrer son anniversaire la veille ou le lendemain. « Superstition oblige, je le fais le 1er mars », répond Alexandra, qui a participé à l’appel à témoignages lancé par 20 Minutes. « On le fête le 28 car je suis née en février, pas en mars », estime de son côté Manon. Qui a néanmoins déjà eu droit à une redite : « l’an dernier, j’avais passé une journée atroce…. Du coup, ma famille me l’a fêté à nouveau le 1er ! » Pas de quoi déranger Géraldine, habituée à le célébrer « deux fois hors années bissextiles ».

Mais rien ne vaut la bonne date… « Depuis que je suis en âge d’organiser mes anniversaires, chaque 29 février est une journée exceptionnelle », clame Géraldine. « Cette année, nous partons à Tenerife [en Espagne] et le 29, nous visiterons Loro Parque (un parc zoologique). Il y a quatre ans, on était à Faro [au Portugal], précédemment au zoo de La Flèche avec nuits avec l’ours polaire. Plus jeunes, on est allé manger au McDo en famille ! Bref, toujours une belle expérience pour une belle journée. »

Chez Alexis et la même Alexandra, « une grosse fête » est encore attendue. « J’attends toujours cette année bissextile avec impatience car c’est mon vrai anniversaire », insiste-t-il. « Tous les quatre ans, j’achète La Bougie du sapeur (un journal périodique humoristique), qui ne sort que le 29 février, pour marquer le coup. Et sur mon gâteau d’anniversaire, lorsque cela tombe le 29 février, je mets une bougie correspondant à mon âge ce jour-là », détaille Morgane, en mettant encore en avant d’autres spécificités de sa date de naissance : « L’avantage, c’est qu’on se souvient plus facilement de vous ! »

« Une date rare, précieuse, unique comme moi ! »

Une originalité qui plaît à nos autres lecteurs-contributeurs. « C’est une date rare, précieuse, unique comme moi ! », sourit Manon. « Ce jour très spécial fait toujours réagir positivement quand les gens apprennent qu’on est né un 29 février. Certains même n’y croient pas au début, on est obligé de montrer une pièce d’identité ! », complète Maxime en soulevant là un petit revers de la médaille. Car qui dit rareté peut parfois signifier anomalie administrative…

Philippe se souvient ainsi d’une anecdote qui remonte à « 1975 ». « Je vais chercher ma nouvelle carte d’identité au commissariat. Une fois en main le document, en carton et rempli à la machine à écrire, je le regarde machinalement et constate qu’il est écrit 28 février et non 29. Je reviens voir la personne pour lui signifier l’erreur de date. Il se retourne alors et me montre le calendrier au mur et me dit : “Ça n’existe pas le 29 février” ! J’ai préféré ne pas répondre à cette idiotie et ai dû, pendant dix ans, avoir mon extrait de date de naissance sur moi pour prouver ma vraie date de naissance. J’ai simplement barré le 8 et mis un 9 à côté, falsifiant ainsi la carte. »

« Dans les magasins, j’annonce le 28 ou le 1er »

« Il arrive que quelques sites internet ne trouvent pas ma date, mais peu importe », préfère sourire Alexandra alors qu’Isabelle signale, non sans humour, s’être mariée « à quatre ans trois quarts sans autorisation de (ses) parents » ! Alexis, lui, contourne les éventuels problèmes. « Pour les cartes de fidélité dans les magasins, j’annonce le 28 ou le 1er. Sinon je n’ai un bon que tous les quatre ans ! »

« Cette date est particulière donc nous avons quelque chose de particulier », ajoute-t-il encore, rejoint par la grande majorité des contributeurs. « Je valorise ma date quand on me dit que c’est triste… C’est d’avoir une date banale comme tous les autres qui est triste ! » « Je suis fier d’être né le 29 février », conclut Maxime. Que ce trentenaire installé à Reims se prépare : il aura droit, cette année bissextile encore, à sa petite blague bien lourde.