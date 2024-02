La cloche d’une église plombe vos nuits (et vos jours) ? Racontez-nous

Ce bruit de cloche tout le monde le connaît par cœur. On l’entend généralement à 7 heures, à midi, puis à 19 heures. Parfois plus selon la tradition (Angélus, etc. ). Si les églises sonnent leurs cloches un peu moins en milieu urbain, à La Garde-Freinet, dans le Var, nombreux sont ceux qui disent ne pas dormir la nuit à cause du tintement du carillon de l’église.

La proposition formulée par la mairie serait de leur couper le sifflet de minuit à 5 heures seulement pendant l’été, où les touristes viennent peupler la commune. Ce qui fait l’objet d’une consultation citoyenne.

