A Marseille, une école publique portera le nom Manouchian

Elle sera « toute neuve » et verra le jour l’an prochain. Une nouvelle école, située dans le 10e arrondissement de Marseille, portera le nom du couple de résistants Missak et Mélinée Manouchian, qui est entré au Panthéon mercredi. C’est ce qu’a annoncé le maire Benoît Payan dans les colonnes de La Marseillaise.

« C’est dans une école que leur nom doit résonner pour qu’on apprenne leur histoire, qu’on garde en mémoire leur parcours », justifie l’élu. Et d’ajouter : « Il y a aura des petites filles et des petits garçons qui vont grandir (…) et apprendre qu’ils doivent une part de leur histoire et de celle de leurs parents et grands-parents au sacrifice de Missak et Mélinée ».

Une statue de Missak Manouchian a été réalisée en 1984 par l’artiste Bernard Brandi. Elle est exposée, depuis, dans le jardin portant son nom et situé boulevard Charles Livon à Marseille.