Les cercueils de Missak Manouchian et de son épouse entrent au Panthéon

Emotion et mémoire ont envahi le parvis du Panthéon. La cérémonie pour l’entrée dans le temple des grandes figures de la Nation des cercueils du résistant communiste Missak Manouchian et de son épouse Mélinée s’est achevée vers 20 heures, après une heure et demie d’hommage, ce mercredi.

Vingt-trois compagnons d’armes, fusillés pour la plupart avec lui le 21 février 1944, entrent aussi de façon symbolique, 80 ans plus tard jour pour jour : leurs noms seront gravés dans le caveau où les Manouchian vont reposer.

« 24 fois la France »

Le président Emmanuel Macron a salué la mémoire du résistant et ses 23 compagnons d’armes, des « étrangers et nos frères pourtant », des « Français de préférence », à qui la France doit « reconnaissance ».

« La France reconnaissante vous accueille. Missak et Mélinée (…), Missak, les 23 et avec eux tous les autres », a déclaré le chef de l’Etat. « La France de 2024 se devait d’honorer ceux qui furent 24 fois la France », a-t-il ajouté.