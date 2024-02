Une inconnue lègue un million d’euros à un petit village breton

C’est un cadeau tombé du ciel pour la petite commune bretonne de Saint-Jouan-de-l’Isle. Comme le rapporte Le Petit Bleu des Côtes-d’Armor, le maire de cette bourgade d’à peine 500 habitants a en effet appris qu’une habitante de Rennes, décédée en septembre 2022 à l’âge de 82 ans, avait légué tous ses biens au village.

Un legs de près d’un million d’euros d’autant plus surprenant que la donatrice, inhumée en toute discrétion dans le cimetière de la commune aux côtés de ses parents, était totalement inconnue des habitants. « J’ai été à la fois très surpris et très heureux », a réagi le maire Gilles Coupu dans les colonnes de l’hebdomadaire.

Une assurance-vie et un appartement de standing

Outre une assurance-vie d’un montant de près de 280.000 euros, la défunte, qui avait rédigé et fait enregistrer son testament en 2010, a également légué un appartement de standing situé dans un immeuble conçu par l’architecte Jean Nouvel dans le centre-ville de Rennes. Un bien que le conseil municipal de Saint-Jouan-de-l’Isle a décidé de céder avec un compromis de vente, qui a été signé pour un montant de 690.000 euros. En contrepartie de ce legs, la Rennaise a seulement demandé que la commune entretienne la tombe familiale et qu’elle ne soit pas déplacée, ce qui a bien sûr été accepté.

Doté d’un budget annuel de 450.000 euros, le petit village breton réfléchit désormais à utiliser au mieux cet argent. « La commune est propriétaire de l’ancienne boulangerie et de l’appartement de fonction de l’ancienne école publique, précise l’élu. On va étudier différentes solutions et réfléchir au devenir de ces deux bâtiments. »