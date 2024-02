Une association loue le zénith de Limoges pour attendre les extraterrestres

De loin, on pourrait croire qu’il s’agit de l’affiche d’un film de Tim Burton ou de Luc Besson. Mais en y regardant de plus près, on s’aperçoit qu’il s’agit d’un flyer pour un étrange congrès organisé au Zénith de Limoges, du 16 au 18 mars : « Symposium Exovision ». L’association Alliances Célestes, qui se présente sur son site Internet comme une ONG, souhaite, lors de ce rassemblement, « préparer l’Humanité » à la rencontre avec « des membres de civilisations de nature exobiologique extraterrestre ».

Afin de « réduire la peur et le stress que peut générer ce type de rencontre », les organisateurs ont prévu « une série de conférences » avec des intervenants « de renom » qui viendront « apporter des éclairages galactiques, scientifiques, métaphysiques et humains en toute bienveillance et authenticité ». « Harmonisateur universel », « reporter galactique »… Les domaines d’expertise de ces spécialistes détonnent.

Un événement « validé » par les extraterrestres

Ce show du troisième type aurait même été « validé par les célestes qui nous observent » depuis leurs soucoupes, assure sans rire l’association. Pour y assister, il faudra tout de même lâcher entre 150 et 190 euros, selon la catégorie de place choisie. Pas moins de 3.000 personnes sont attendues.

Limoges se retrouvera donc, durant trois jours, au centre de l’univers. Si ce congrès peut sembler de prime abord un peu loufoque, il n’est pas au goût de certains élus locaux. « J’ai été sidéré qu’un tel événement se déroule à Limoges », expliquait, il y a quelques semaines, au Populaire, Thierry Miguel, le vice-président du Conseil départemental de la Haute-Vienne. « Des farfelus vont débarquer de toute la France, d’Europe et donneront une drôle d’image de Limoges. Dans ces mouvements, on trouve des complotistes, des platistes. C’est le terreau de l’extrémisme », ajoutait-il.

« Complotistes et figures de la spiritualité »

Intéressons-nous au profil des experts invités à participer à cette série de conférences. Antoine Cuttitta est, selon l’observatoire du conspirationnisme, « un vidéaste complotiste, promoteur des théories du complot liées à QAnon ». Christophe Charret, lui, est un chef d’entreprise qui s’était décrit, auprès de l’AFP, comme un « complotiste modéré ». Nicolas Turban se présente pour sa part comme un spécialiste des « rencontres des êtres non humains » et des « relations des êtres galactiques avec les Hommes ».

Caroline Cory, elle, a écrit un livre contenant « des outils pratiques qui vous permettront de faire appel aux forces cosmiques de l’univers au moyen de prières ». Enfin, Umberto Molinaro se dit expert en « crop circles », ces dessins tracés dans les champs de blé (par les Ovnis, évidemment).

Les participants à l’évènement sont « un mélange de complotistes et de figures de la spiritualité en France », explique à 20 Minutes Me Valérie Blanchard, avocate spécialisée dans la défense des personnes victimes des organisations spirituelles et présidente du centre de cartographie et d’études des croyances, une association visant à « alerter la population de cette épidémie spirituelle ». Croire à l’existence des extraterrestres n’est pas, en soi, un problème. « On protège dans notre constitution et dans notre droit national le droit de croire, de ne pas croire, et d’avoir des convictions. Mon métier, en tant qu’avocate, c’est lorsque tout ça engendre des préjudices et que des gens se plaignent. Je défends des victimes qui ont été embarquées dans une organisation par des prédateurs spirituels », poursuit-elle.

Pas un mouvement sectaire

Ces experts en spiritualité « ont le droit d’exister, de faire des associations, de donner des cours », ajoute Me Blanchard. Avant de souligner : « Le curseur, c’est le préjudice. Sans préjudice, on est sur de la croyance, on fait ce qu’on veut. S’il y en a un, on bascule sur de la dérive sectaire. »

A ce jour, Alliances Célestes n’est pas considéré comme un mouvement sectaire. Et la préfecture de la Vienne n’a pas jugé bon d’interdire ce rassemblement. « Le principe qui prévaut, c’est la liberté de réunion, de rassemblement, expliquait récemment au Populaire Hugues Mazaud, chef du service des sécurités au cabinet du préfet de la Haute-Vienne. Pour interdire une telle manifestation, il faudrait qu’existe un risque de trouble à l’ordre public. Or en l’occurrence, il n’y a aucun motif juridique pour interdire cet événement. »

« On a eu un ou deux signalements concernant Alliances célestes », indique néanmoins à 20 Minutes Pascale Duval, porte-parole de l’Union nationale des Associations de défense des familles et de l’Individu victimes de sectes. Leur credo ? « Un mélange d’ufologie et de croyances un peu ésotériques assez propre à la mouvance New Age. »

« Mage ésotérique » russe

Pascale Duvale observe la présence, sur l’une des affiches de l’événement organisé à Limoges, d’un rond avec trois points rouges. Il s’agit, dit-elle, de la « bannière de la paix », « c’est un signe qu’on est dans un environnement qui peut être sectaire, qu’il s’agit de croyances qui mènent souvent à des dérives sectaires ».

« C’est le signe distinctif du mystique théosophe Nicolas Roerich », complète Me Valérie Blanchard. Il s’agit d’une sorte de « mage » qui a créé, au début du XXe siècle, une « doctrine ésotérique » d’inspiration théosophique. « Derrière une doctrine spirituelle, il peut y avoir, les valeurs de l’extrême droite : l’Homme supérieur, le supra-homme, l’homme éveillé », insiste-t-elle.

« Le problème, c’est tout le discours ésotérique »

« Combien de personnes vont "décoller" et repartir de cet évènement en ayant la conviction d’avoir été en contact avec le divin ? Combien de ces personnes, sont-elles déjà convaincues qu’elles sont elles-mêmes divines sur terre, voire qu’elles ont du sang d’ange dans leurs veines ? », s’inquiète l’avocate.

Des craintes partagées par Pascale Duval. « Depuis quelques années, il y a un retour des croyances en lien avec l’univers. Il y a des gens qui croient à l’existence des extraterrestres. Pourquoi pas, rien ne dit que c’est impossible. Mais là, on attire les gens avec ce sujet. Et progressivement, on leur parle croyances ésotériques », conclut la porte-parole de l’Unadfi.

Contacté par 20 Minutes, Alliances célestes n’a pas donné suite à nos sollicitations.