Une éleveuse de chèvres surendettée voit sa cagnotte en ligne s’envoler

«Même dans mes plus beaux rêves, je n’aurais pas pu imaginer une telle générosité. » Dans un large sourire qu’on devine à sa voix, Delphine Serreau, 43 ans, agricultrice bio dans l’Indre, ne peut cacher sa joie et son émotion face à la somme récoltée sur sa cagnotte en ligne lancée en décembre pour « sauver ses 80 chèvres ». Ce mercredi soir, près de 6.000 personnes ont contribué, lui laissant des milliers de messages de soutien et quasiment 175.000 euros.

Un montant « énorme » mais toujours insuffisant pour éponger ses dettes. « Au total, il faudrait atteindre 200.000 euros », glisse-t-elle, gênée de demander autant à la population. Elle explique que si elle n’arrive pas à cet objectif, elle « rendra l’argent » ne voulant pas utiliser « les sous des autres » si elle se « replante ». Car elle sait d’avance que l’année sera difficile. Certaines de ses bêtes ne « donneront pas le lait qu’elles font habituellement », faute d’avoir « mangé correctement ». « Et si je repars avec des dettes, ce n’est même pas la peine que je me relance », appuie-t-elle.

« Zéro euro en poche »

C’est justement la nourriture de « ses filles » qui a été « la goutte de trop », dit-elle. En fin d’année, son fournisseur lui a envoyé du foin de très mauvaise qualité, entraînant la perte de sa production laitière. « J’ai perdu 60.000 euros rien qu’avec cette histoire », souligne-t-elle. Et à ce problème s’ajoutent « six ans de galères ».

Delphine Serreau s’est lancée dans la production de fromages de chèvres AOP en 2018. « En six ans, j’ai subi tout ce qu’une nouvelle agricultrice peut vivre de pire », raconte-t-elle en énumérant les retards des travaux à l’installation, le départ de son associée, puis la perte de sa sœur et des pannes consécutives, d’importants coûts de réparations, etc.

Fin 2023, l’éleveuse se retrouve alors avec « zéro euro en poche », ne pouvant plus payer les échéanciers négociés et mis en place les années précédentes. « Les banques m’ont mis un ultimatum, dit-elle. J’allais être attaquée en justice, dire au revoir à mes chèvres, à ma ferme et à ma vie. J’ai vraiment fait tout ce que j’ai pu, toqué à toutes les portes. Je n’avais plus le choix. Mais je n’allais pas perdre la vie sans me battre. Alors j’ai tenté la cagnotte. »

Princesse et l'Élysée

Malgré la générosité d’anonymes qui lui permet de récolter presque 20.000 euros en janvier, les banques lui imposent un nouveau délai mi-février. Dans l’urgence, elle décide de se rendre à l’Élysée avec Princesse, une de ses chèvres. « Grâce à cette action, mon histoire a été très médiatisée et depuis, les dons se sont envolés ! Les gens ne réalisent pas ce qu’ils ont fait. Au-delà de sauver ma ferme, ils m’ont sauvée moi. »

Cette femme « de combat », comme elle se décrit, promet de faire tout ce qu’elle peut pour que « plus personne ne doive vivre ce qu’elle a vécu ». « Je m’occupe de ma ferme et ensuite, je vais me battre pour les collègues, assure-t-elle. Quand on est ensemble, on peut faire bouger les choses. »