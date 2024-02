A trois jours de l’ouverture du Salon de l’agriculture à Paris, les agriculteurs ont décidé d’intensifier la pression sur le gouvernement. Le fond du problème reste le même qu’en janvier : obtenir une baisse des contraintes et normes subies par leur profession, et diminuer la concurrence étrangère sur les produits importés. Les actions de contestation ont repris dans de nombreux départements depuis lundi. Elles visent en particulier les axes routiers et les supermarchés et se poursuivent ce mercredi après-midi, malgré les annonces du Premier ministre Gabriel Attal en début de journée. Le point sur les perturbations.

En Occitanie

Des agents du Département du Gers ont débloqué ce matin l’accès à la RN124 entre Gimont et Auch, route qui avait été bloquée la veille. Dans le Tarn-et-Garonne, l’autoroute A62 est de nouveau bloquée par les agriculteurs entre Agen et Montauban. Du lisier a, notamment, été répandu sur la chaussée. Les manifestants sont positionnés sur les voies, à hauteur de Castelsarrasin, en direction de Toulouse, depuis mardi après-midi. Certains pensent y rester jusqu’au week-end. En Haute-Garonne, à Blagnac, près de Toulouse, l’accès à un magasin Intermarché a été bloqué par les agriculteurs qui ont déversé du fumier.

En Bretagne

Dans la région Bretagne, c’est à Rennes que la mobilisation est la plus forte ce mercredi. A l’appel des Jeunes agriculteurs, plusieurs dizaines de tracteurs ont afflué vers 10 heures devant la préfecture d’Ille-et-Vilaine. De la terre et du fumier ont été déversés sur la route avec l’idée de semer une prairie permanente.

Une autre manifestation des agriculteurs en colère est attendue devant la préfecture des Côtes d'Armor en début d’après-midi. Les autorités ont déjà appelé les automobilistes à éviter le centre-ville de Saint Brieuc.

En Pays-de-la-Loire

Quelque 200 manifestants en colère ont pénétré ce mercredi au sein des locaux du siège de Lactalis à Laval, à l'appel de la Confédération paysanne, pour dénoncer les pratiques du géant de l'industrie laitière et réclamer une meilleure rémunération des éleveurs.

Aidés de deux tracteurs, les manifestants sont parvenus à forcer l'entrée du site et ont investi le hall d'accueil du siège, recouvrant les locaux d'autocollants proclamant « Notre métier a un prix. Lactalis, rends l'argent caché dans les paradis fiscaux ». « Lactalis, prédateur de la valeur » et « Lactalis tue », disaient des pancartes.

Dans le Grand-Est

Ce matin tôt à Nancy, du fumier a été déversé par des agriculteurs au pied de l’agence des services et de paiement, l’organisme qui verse les aides européennes aux agriculteurs (France Bleu). La coordination rurale qui s’est rendue sur les lieux en milieu de matinée, et qui explique ne pas être à l’origine du dépôt de fumier, organisait une manifestation devant cette même agence (qui explique ne pas être à l’origine du dépôt de fumier) organisait une manifestation devant cette même agence des services et de paiement.

Dans les Ardennes, une opération escargot d’agriculteurs non-syndiqués sur la rocade de Charleville-Mézières après avoir manifesté toute la journée devant la Préfecture.

En Bourgogne-Franche-Comté

Une trentaine d’agriculteurs ont mené mardi soir près de Vesoul une « action coup de poing » pour dénoncer le « faible prix d’achat » du lait par Lactalis. « L’objectif est de faire revenir Lactalis à la table des négociations pour qu’ils discutent du prix du lait avec les producteurs », explique l’un des manifestants. Vers 23h30, les agriculteurs ont barré la route à un camion citerne Lactalis d’une capacité de plus de 20.000 litres pour en extraire le lait afin de le redistribuer aux éleveurs des environs, « pour nourrir les veaux », ont-ils expliqué.

En Ile-de-France

Pour peser jusqu’au bout, les syndicats agricoles FNSEA et JA ont prévu vendredi soir un « cortège » d’agriculteurs emmenés par quelques tracteurs et se terminant devant les portes du Salon de l’agriculture, à Paris, où plusieurs d’entre eux pourraient camper jusqu’à la venue du président le lendemain. La Coordination rurale, deuxième syndicat du secteur, a prévu aussi une manifestation vendredi à Paris.

En Auvergne-Rhône-Alpes

En Isère, les agriculteurs ont menacé de passer à l'action dès ce mercredi 17 heures puisqu'ils ont prévu de bloquer les centrales d'achat des supermarchés, à commencer par celle de Saint-Quentin-Fallavier, à une trentaine de kilomètres de Lyon. La FDSEA du Rhône annonce également vouloir bloquer celle de Vilette-d'Anthon, jeudi dès 6 heures.